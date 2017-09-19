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19 Eylül 2017 13:56

Eli, ayağı ve ağzı bağlanan şahsın parası ve cep telefonu gasp edildi

Gaziantep’te bir kişi iş yerine giren faili meçhul kişiler tarafından eli, ayağı ve ağzı bağlanılarak gasp edildi.

Eli, ayağı ve ağzı bağlanan şahsın parası ve cep telefonu gasp edildi

19 Eylül 2017 13:56

Polis kaçan şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.


Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Zeynel Abidin Caddesi’nde bulunan iş yerinde düğünlere masa ve sandalye kiralayan Abdülhamit Özbek, sabah saatlerinde iş yerini açtı. Bir süre sonra içeriye giren kişiler, iş yeri sahibinin elini, ayağını ve ağzını bağladı. Ardından üzerinde ve iş yerinde bulunan bir miktar para ve cep telefonunu alan şahıslar iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra iş yerine gelen ve kapıyı açan yakını eli, ayakları ve ağzı bağlanan Özbek’i gördü. Çevreden istenen yardım üzerine esnaf ve vatandaşlar tarafından Özbek iplerden kurtarılırken olay polise bildirildi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abdülhamit Özbek, Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Polis gasp olayı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, olay yerinden kaçan şahısların kimliklerini belirlemeye çalışıyor




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