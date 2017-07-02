Elüs’te hedef 1 milyon ton

Gaziantep Ticaret Borsası, makarna üreticisi meslek grubu üyelerine yönelik sektör toplantısı düzenledi. GTB meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Meclis üyeleri ve Makarna üreticileri katıldı.

Sektörle ilgili konuların istişare edildiği toplantıda, GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, borsa tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

GTB’nin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından aldığı yetki ile 2015 yılında Elektronik Ürün Senetleri Alım-Satım platformu için teknolojik alt yapısını oluşturarak hizmet vermeye başladığını anımsatan Tiryakioğlu, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinde kurulu 12 Lisanslı Depo ile karşılıklı sözleşme imzaladık, şubelerle birlikte anlaşma yaptığımız lisanslı depo sayısı 16’ya ulaştı. 2016 yılının son 4 ayı içerisinde platformumuzda 150 bin ton buğday ve mısır elektronik ortamda işlem gördü. Bu rakam bu sene haziran ayı itibariyle 121 bin ton seviyelerinde.Yeni hasat sezonunda da başlamasıyla birlikte yıl sonuna kadar 1 milyon ton işlem hacmini geçmeyi hedefliyoruz. Amacımız ülkemizde elektronik ortamda en fazla işlem gören borsa olmak. Bu bağlamda Türkiye’nin neresine olursa olsun yetkili lisanslı depolarla sözleşme imzalamaya devam ediyoruz” dedi.

GTB’nin vizyon projelerinden biri olan Hububat Emtia Merkezi içinde artık sona gelindiğini kaydeden Tiryakioğlu, 855 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan Emtia Merkezi sadece şehrimizi için değil tüm bölge için bir cazibe merkezi olacak. Gıda sektörünü yakından ilgilendiren bu merkezde toplamda 300 bin ton kapasiteli lisanslı depoların yanı sıra Elektronik Satış Salonları, Akredite Laboratuvarlar ve üyelerimizin kullanımlarına yönelik ofisler yer alacak” şeklinde konuştu.

Antepfıstığı pilot işleme tesisi içinde temmuz ayı içerisinde sözleşme imzalayacaklarını vurgulayan Tiryakioğlu, “Büyük emeklerle ve bin bir zahmetle yetiştirdiğimiz antepfıstığını işleme noktasında bazı teknolojik eksikliklerimiz mevcut. Bu nedenle TÜBİTAK ve Borsamız iş birliğiyle 2 Milyon Euro’luk bütçeyle Gaziantep’te Fıstık İşleme Pilot Tesisi Kuruyoruz. TÜBİTAK ile temmuz ayı içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacağız. Kurulacak tesisin yeri ve binası borsamız tarafından tahsis edilecek” diye konuştu.

Öte yandan borsa olarak coğrafi işaretli ürünler içinde çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Tiryakioğlu, Antep Bulguru, Antep Firiği, Antep Tırnaklı Pidesi ve Antep Peyniri gibi Gaziantep’e özgü 16 farklı ürünün coğrafi işaretini almak için çalışma yaptıklarını ifade etti.