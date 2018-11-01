Emekli okul müdürü Yavuz'un "Atatürk" temalı sergisi GAÜN'de açıldı

yılı nedeniyle, Emekli Okul Müdürü Mehmet Yavuz'un "Atatürk" temalı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, Cumhuriyetimizin 95. yılını idrak ettiğimiz bir zamanda Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ölümünün seneyi devriyesine yaklaştığımız şu günlerde fakültemizde bu resimlerin sergilenmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Doğan, “Emekli Okul Müdürü Mehmet Yavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Büyük emek vermişler, tamamen kendi gayretleriyle hazırlamışlar. İlelebet payidar kalacağına inandığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ebediyete kadar payidar olacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

1938 Yılından bugüne kadar çeşitli yayın organlarından toplanan Atatürk fotoğraflarından oluşan 70 eserin yer aldığı sergide konuşan Mehmet Yavuz, çocukluğundan, gençliğinden beri gazetelerde yayınlanan renkli resimleri topladığını ve emekli olduktan sonra da bunları değerlendirmek istediğini söyledi. Yavuz, bugüne kadar Gaziantep'te 4 yerde fotoğrafların sergilendiğini 5'ncisini de Gaziantep'in en güzel üniversitelerinden biri olan Gaziantep Üniversitesi'nde açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yavuz sözlerinin devamında şöyle dedi:

“Atatürk'süz Cumhuriyet, Cumhuriyetsiz Atatürk olmaz. Bizi ayakta tutan, bizi var eden bu varlıklardır. Hem Cumhuriyetimize hem Atatürk'e genci, ihtiyarı 7'den 70'e gereken ilgiyi, alakayı, sevgiyi göstermemiz gerekiyor. Biz bu vatanın evladıysak, vatandaşıysak bizi bu günlere kavuşturan Atamıza da gereken ilgiyi, bağlılığı ve sevgiyi göstermemiz lazım.”

GAÜN Genel Sekreter Yardımcıları Nuh Okumuş ve Mehmet Ali Eminoğlu'nun da katıldığı, Emekli Okul Müdürü Mehmet Yavuz'un "Atatürk" temalı fotoğraf sergisi, GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu önü fuaye alanında 01-02 Kasım 2018 tarihlerinde gezilebilecek.