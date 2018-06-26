’Emmoğlu’ değil ’Bacımoğlu’

En yakın arkadaşlarının bile isim ve soyadını bilmediği taksici, "Bacımoğlu" adıyla tanınıyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Keyifli, 22 yaşında ailesini geçindirebilmek amacıyla Murat 124 otomobil ile taksicilik yapmaya başladı. Taksicilik yapmaya başladığı 1976 yılından itibaren yaklaşık 40 araç değiştiren İsmail Keyifli, taksicilik yapmaya devam etti. Başta yakın arkadaş çevresi için telaffuz ettiği "Bacımoğlu" sözü diline dolanan Mehmet Keyifli, "emmeoğlu, dayıoğlu" gibi kelimeler yerine herkese "Bacımoğlu" diyerek hitap etti. Bölgede sık kullanılan bir ismi olması nedeniyle Keyifli, bir süre sonra "Bacımoğlu Mehmet" olarak tanınmaya başladı.

Zamanla ismi ya da soyadı hiç telaffuz edilmeyen Keyifli, tüm arkadaş çevresi tarafından da sadece "Bacımoğlu" diye bilinmeye başladı.

Arkadaşları bile ismini hatırlamıyor

Keyifli, ilk kez duyanlar için telaffuzun biraz garip geldiğini ama insanların zamanla alıştığını kaydetti. En yakın arkadaşlarının bile ismini hatırlayamadığını anlatan Keyifli, "Ben herkese ’Bacımoğlu’ diye hitap ettiğimden ismim de ’Bacımoğlu’ olarak kaldı. Kimse benim ismimi bilmez, ama lakabımı herke bilir. ’Bacımoğlu geldi Bacımoğlu gitti’ derler. İslahiye’nin yüzde 90’ı lakabımla beni tanır ve bilir" dedi.

Keyifli, telefonun zil sesinin bile "bacımoğlu cevap ver" şeklinde olduğunu da kaydetti.

İsmi nedeniyle şaşıran ve muhabbet eden bazı müşterilerine insanlara şiir de okuduğunu belirten Mehmet Keyifli, "Benim ozan ve şair yönüm var babamın dayısı aşıkmış ondan esinlendim ben de müşterilerime kendi sesimde yazığım şiirleri ve türküleri söylerim. Sırf bunun için özel talepte bulunan ve bu nedenle beni tercih eden özel müşterilerim var. Şiir yazmaya da, zamanında eşinin beslediği tavukların telef olmasına dayanamayıp, üzülmesi üzerine yazdığı şiir ile başladım. Eve gittiğimde eşim ağlıyordu. Heden ağladığını sorunca, tavukların öldüğünü söyleyerek, yine ağlamaya devam etmişti. Ben de dayanamadım, üzülmesin diye çocuklardan kalem kağıt isteyip, şiir yazdım. Bundan sonra da ardı geldi" diye konuştu.

Keyifli, İslahiye için ve son seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için de türkü yazdığını belirtti.