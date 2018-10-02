Emniyet kemeri can kurtardı

Sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu kanamadan atlattı.

Kaza, bugün Yavuzeli ilçesi Karadağ mevkinde 10.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuzeli istikametinden Araban istikametine seyreden (28) F.Ş. yönetimindeki 34 HK 0504 plakalı otomobil yaptığı hız nedeniyle virajı alamayarak yoldan çıkıp takla atarak uçurumdan aşağı uçtu. Kadın sürücü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı burnu kanamadan atlattı.

Karadağ mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi hurdaya dönen otomobilden emniyet kemeri takılı olması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Karadağ mekiinde bugün gerçekleşti. İddiaya göre, süratli olması nedeniyle virajı alamayan sürücü uçuruma yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten takla atarak yuvarlanan araç tarlaya düştü. Facianın eşiğinden dönülen kazada 1 kişi taktığı emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen arabadan burnu bile kanamadan çıktı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 156 Yavuzeli İlçe Jandarma ekipleri otomobil sürücüsü (28) F.Ş.'nin taktığı emniyet kemerinin sayesinde burnunun bile kanamadığı öğrenildi. Kaza sonrası otomobil çekici yardımı ile düştüğü uçurumdan çekildi. Yavuzeli ilçe Jandarma Trafik Ekiplerinin çok sık üzerinde durduğu emniyet kemeri sonuç verdiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.