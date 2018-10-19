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Emniyet müdürlüğü karşısında havaya açılan ateş paniğe neden oldu

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki binanın çatısında havaya ateş açılması paniğe neden oldu.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki binanın çatısında havaya ateş açılması paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesinin bulunduğu bölgede bulunan 7 katlı bir binanın çatısına çıkan şahıs, elindeki silahla havaya ateş etti. Büyük panik yaşanırken, çok sayıda polis olay yerine hareket etti. Şahsın intihar etmek istediğini gören ekipler, ikna çabaları sonucu şahsı intihar etmekten vazgeçirdi. Elindeki silahın şarjörünü boşaltan şahıs, silahı polislere teslim etti. Çatıdan indirilen şahıs, gazetecilerin "Neden havaya ateş ettin, niye intihar etmek istedin?" sorularına, "Bunalttılar abi artık" cevabını verdi. Olay nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri durdurulurken, trafikte de aksama yaşandı.

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