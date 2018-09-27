Emniyet müdürü düğünde silah sıkılmadığı için teşekkür etti

Nurdağı kırsalında bulunan Kuzolok Mahallesi Muhtarı Zeki Uçar'ın oğlunun düğününe katılan İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, burada davetlilerle birlikte halaya girdi. Emniyet Müdürü Astan, çalınan Kürtçe yöresel şarkılar eşliğinde dakikalarca halay çekti.

Düğüne Nurdağı Kaymakamı Lokman düzgün, İslahiye Jandarma Komanda Tabur Komutanı Binbaşı Vahit Sağdıç. Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden çok sayıda daire amiri ve bürokrat da katıldı.

Çiftin mutlu günlerine ortak olan Emniyet Müdürü Astan, damat Muhammed Uçar, gelin Meryem Atılgan, her iki aile ile davetlilere düğünde silah sıkılmadığı için teşekkür etti