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23 Temmuz 2018 19:01

Emniyet Müdürü Karaduman’dan “Gazeteciler ve basın bayramı” mesajı

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman “Gazeteciler ve basın bayramı” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emniyet Müdürü Karaduman’dan “Gazeteciler ve basın bayramı” mesajı

23 Temmuz 2018 19:01


Karaduman, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılmasının, " Gazeteciler ve Basın Bayramı " olarak her yıl 24 Temmuz`da kutlandığını söyledi.


Karaduman, “Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, toplumun bilgilendirilmesi, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukların yanı sıra, saydam ve katılımcı yönetimin temel aracıdır. Üstlendiği bu önemli görevler, basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan sorumluluklarını yerine getirebilmesini ve basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda özgür basın doğru, eksiksiz ve tarafsız haber verme, özel hayatın gizliliği ve kişilik haklarına saygı ile toplumsal değerlerin korunması bakımından hiç şüphesiz ki demokrasinin vazgeçilmezlerinden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 110’ncu yıl dönümünde, İlimizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız başta olmak üzere bütün basın mensuplarının “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutlar, sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar dilerim” İfadelerini kullandı.




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