Emniyet müdüründen 15 Temmuz sergisi

Sınıf Emniyet Müdürü olan Ahmet Sula yaklaşık 30 yıldır terör ve istihbarat şubelerinde çalışmasının yanı sıra sanatla ilgileniyor. Sula, 15 Temmuz anısına il il gezerek yaptığı eserleri sergiliyor.

Hat Sanatından şiire, müzikten ressamlığa kadar birçok alanda çalışmalar yapan Sula, terörle verdiği mücadele kadar sanatçı kimliği ile de tanınıyor. Gaziantep’te Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen sergiye Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ve çok sayıda davetli katıldı. Sanatçı ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sula, sergiyi 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak adına açtığını belirterek, “Fiilen bu ülkeye güvenlik anlamında hizmet eden bir emniyet müdürüyüm. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu hafta hain bir darbe kalkışmasının yıl dönümü. Bunu unutturmamak adına bir turneye çıktık. Benim sanat anlayışımda zamanın mekanın birilerini çekmesi lazım. Bu turnemizde o yüzden buraya geldik. Burada gençlerimiz ve sanatseverler ile buluşmak heyecan veriyor. Burada 100’e yakın çalışmam var. Bunların 25’i Türk- İslam kültürü ile ilgiliydi. Bu sergide çocukluğumdan bu yana yaptığım çalışmalarım yer alıyor. Bir diğer gayemizde medeniyetimizin gücünü anlatabilmek ve onlara bir rol model olup cesaretlendirmektir. Ülkemizi insanlık için çok önemli olarak görüyorum. Çünkü biz iyilik ve adalet ile coğrafyalara hizmet eden bir ülkeyiz” diye konuştu.

Öte yandan açılışın ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ve diğer davetliler sergiyi gezerek Ahmet Sula’dan eserler hakkında bilgiler aldı.