EMPATİ Derneği Başkanı Hale Konukoğlu, Şehitkamil Kültür Merkezinde düzenlenen konser öncesinde yaptığı konuşmada, 2003 yılında Eurovision yarışmasında birinci olan söz yazarı, yorumcu Sertab Erener’i konuk etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Her etkinlikte derneğin vizyoner bakış açısıyla ilklere imza atmayı ve Gaziantep’e farkındalık sağlamayı ilke edindiklerini belirten Konukoğlu, “Bu öngörüden hareketle 2010 yılında Gaziantep’te ilk kez bir kış müzayedesi düzenleyerek ilk okulumuzun temelini attık. Daha sonra Gaziantep’te ilk kez caz gecesi düzenledik” dedi.

Gaziantep’te 2013 yılında ilk kez alışveriş şenliği düzenlediklerini ve kentteki birçok markanın yanı sıra, şehir dışından gelen markaları Gaziantepliler ile buluşturduklarını anlatan Konukoğlu, “Hem şehir ekonomisinin canlanmasına katkı sağladık hem de dernek adına güzel kazanımlara sahip olduk. Yapılan etkinlikler sayesinde Şehitkamil EMPATİ İlkokulunu böylelikle 2013- 2014 eğitim öğretim yılı içerisinde eğitime açtık” şeklinde konuştu.

Etkinliklerden sağladıkları gelirle şehit ailelerinin çocuklarına eğitim bursu verdiklerini ve Gaziantep Valiliği ile ikinci okul protokolünü imzaladıklarını anımsatan Konukoğlu, “Bu süreçte yine ilk defa Gaziantep’te Bilkent ve Çukurova Senfoni Orkestralarını ağırlayarak klasik müzik severlerle bir araya getirdik. Bizler EMPATİ olarak Gaziantep’te neler yapılabileceğini kanıtlamak ve sorumluluk bilinci ile kalıcı eserler bırakmak üzere ‘Geleceğe Söz Verdik’. Sertab’ın da dediği gibi ‘Mecbursun, mecbursun başka çaren yok’ diyerek Gaziantep için elimizden geldiğince çalışmaya gayret ediyoruz. Zor kadın değil, zorları başaran kadınlar olmaya çalıştık. Dernek olarak toprağa bir umut tohumu ektik, can suyunu verip büyüyüp yeşermesi için hayaller kurduk. Bizimle beraber Gaziantep halkı da bu fidana sahip çıktı ve şimdi koca bir ormana dönüştü. Umarım bu gece hepiniz hem her dakikadan bolca keyif alır, hem de eğitime vermiş olduğunuz destekten dolayı kendinizi huzurlu ve mutlu hissederek ayrılırsınız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahne alan Sertab Erener, eserleri seslendirdi.

Sertab Erener konserini, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan ve Cengiz Konukoğlu ile Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda konuk dinledi.

EMPATİ

Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği, 2009 yılında toplumsal eğitim, sosyal sorumluluk ve kültürel alanlarda topluma artı değer kazandırmak amacıyla kuruldu.

EMPATİ İlkokulunun yapımını gerçekleştirerek Milli Eğitim Bakanlığına devreden derneğin misyonu: farklı eğitim seviyelerini, kültürel birikimleri ve sosyal grupları bir araya getirerek farkındalık gücü yüksek bireylerin yetişmesine, toplumun kültürel alanda zenginleşmesine ve Gaziantep’in global düzeyde tanıtımına katkıda bulunmak olarak belirlendi.

Eğitim ve düşünce paylaşımına giderek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan her bireyin kendi alanında uygarlık değerlerini koruma, yaşanılabilir kılma ve geliştirme mücadelesinde etkin rol oynamayı hedefleyen EMPATİ, eğitim ve sosyal haklardan yoksun bireylere öğrenme ve paylaşma alanları yaratarak, fiziksel ve sosyal problemlerini aşmalarında toplumun empati yapmasını sağlamayı öngörüyor.

Bu amaçla şimdiye kadar, ’’Gelin Etmeyin Okula Gönderin’’, “Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Yurdu Eksiklerinin Giderilmesi”, “LOSEV - Empati İşbirliği İle Lösemili Çocuklar Yararına İftar Yemeği”, “Şehit Ailelerine Ramazan Ayı Yardımı ve İftar Yemeği”, “Van’daki Depremzedelere Battaniye Yardımı”, “Somali’ye İnsani Yardım”, “Gaziantep İli Proje Tabanlı Beceri Yarışması”, “Sanko Park AVM’de Çocuklar İçin Resim Sergisi”, “Kimsesiz Çocukların 23 Nisan Kapsamında Sinemaya Götürülmesi”, “Kimsesiz Çocuklara 23 Nisan Kapsamında Hediyeler Verilmesi”, “Onkoloji Hastanesi’ne Tam Destek”, “Kadın Sığınma Evinin Çocuk Odasının Düzenlenmesi”, “Çocuk Esirgeme Kurumundaki Çocuklarımıza Karne Hediyesi”, “Cezaevinde Tutuklu Anne ve Çocuklarına Yardım” ve “Engelli Basketbol Takımı Yararına Tekerlekli Sandalye Alımı” gibi projeler uygulandı.