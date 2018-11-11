Empati ve GAGİAD'dan Ata' ya saygı sergisi açılışı

Empati Sosyal Sorumluluk Derneği ve Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nin ortak gerçekleştirdiği, Gaziantepli birçok sanat severin koleksiyonlarından oluşan ''Ata'ya Saygı Sergisi'' Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde 10 Kasım Cumartesi saat 15:00 itibarı ile kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Sergi açılışını, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Sayın Şefik Atak, Büyükelçi Sayın Adnan Keçeci, GAİB Başkanı Sayın Fikret Kİleci, Empati Sosyal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hale Konukoğlu, Gaziantep Genç İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Bora Tezel, kurdele keserek gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış törenindeki konuşmasında, ''Başkomutanımızı, Başöğretmenimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. O'nun en büyük eseri Cumhuriyetimizdir.Ata'mızın benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır''.Sözünü hatırlatarak, Cumhuriyetimize sahip çıkmamız gerekiyor. Empati Sosyal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hale Konukoğlu 'na ve Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel'e Atamızı anmak amacı ile Gazianteplilerle böylesine güzel ve anlamlı sergiyi buluşturdukları için teşekkür ederim” dedi.

Empati Sosyal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hale Konukoğlu yaptığı açılış konuşmasında, ''Bu anlamlı günde Gaziantep Genç İşadamları Derneği ile birlikte en kıymetli misafirimiz ağırlıyoruz.Hep beraber bu gururu,bu keyifi sergi açılışından sonra da yaşayacağız. Bu vesile ile başta Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ise, ''Bugün hepimiz için çok anlamlı ve duygu yüklü bir gün.Atamızın ebediyete intikal edişinin 80. Yıl dönümünü bu sergi ile anıyoruz. Bu güzel sanat merkezini bize kazandırdığı için başta, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, Katılımlarından dolayı, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Şerif Atak'a, Büyük elçi Adnan Keçeci'ye, GAİB Başkanı Fikret Kileci' ye ve serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum'' diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz hatıralarını anmak amacı ile düzenlenen sergiye katılım ilk günden yoğundu. 10 gün sürecek olan sergi 20 Kasım Salı günü sona erecek.