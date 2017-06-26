Empati’den ikinci okul protokolü

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Ali Yerlikaya, Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Zeynep Konukoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Empati Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Eğitime yapılacak yatırıma her türlü desteği verdiklerini belirten Yerlikaya, “Eğitime yapılan yatırım geleceğe yatırımdır ve hayırların en güzelidir. Bu anlamda Gaziantep’te daha önce örnek bir okul inşa ettiren Empati Derneği yönetimine, ikinci okul yapımı kararların dan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Zeynep Konukoğlu da, “Bugün protokolünü imzaladığımız yeni ilkokulumuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, eğitim yolunda attığımız adımlarda bizlere destek olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ali Yerlikaya, Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Zeynep Konukoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete tarafından okul yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Empati

Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği, 2009 yılında toplumsal eğitim, sosyal sorumluluk ve kültürel alanlarda topluma artı değerler kazandırmak amacıyla kuruldu.

Empati İlkokulu’nun yapımını gerçekleştirerek Milli Eğitim Bakanlığı’na devreden derneğin misyonu; farklı eğitim seviyelerini, kültürel birikimleri ve sosyal grupları bir araya getirerek farkındalık gücü yüksek bireylerin yetişmesine, toplumun kültürel alanda zenginleşmesine ve Gaziantep’in global düzeyde tanıtımına katkıda bulunmak olarak belirlendi.

Eğitim ve düşünce paylaşımına giderek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yaşayan her bireyin kendi alanında uygarlık değerlerini koruma, yaşanılabilir kılma ve geliştirme mücadelesinde etkin rol oynamayı hedefleyen Empati, eğitim ve sosyal haklardan yoksun bireylere öğrenme ve paylaşma alanları oluşturarak, fiziksel ve sosyal problemlerini aşmalarında toplumun empati yapmasını sağlamayı öngörüyor.

Bu amaçla şimdiye kadar, ’’Gelin Etmeyin Okula Gönderin’’, “Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Yurdu Eksiklerinin Giderilmesi”, “LOSEV - Empati İşbirliği İle Lösemili Çocuklar Yararına İftar Yemeği”, “Şehit Ailelerine Ramazan Ayı Yardımı ve İftar Yemeği”, “Van’daki Depremzedelere Battaniye Yardımı”, “Somali’ye İnsani Yardım”, “Gaziantep İli Proje Tabanlı Beceri Yarışması”, “Sanko Park AVM’de Çocuklar İçin Resim Sergisi”, “Kimsesiz Çocukların 23 Nisan Kapsamında Sinemaya Götürülmesi”, “Kimsesiz Çocuklara 23 Nisan Kapsamında Hediyeler Verilmesi”, “Onkoloji Hastanesi’ne Tam Destek”, “Kadın Sığınma Evinin Çocuk Odasının Düzenlenmesi”, “Çocuk Esirgeme Kurumundaki Çocuklarımıza Karne Hediyesi”, “Cezaevinde Tutuklu Anne ve Çocuklarına Yardım” ve “Engelli Basketbol Takımı Yararına Tekerlekli Sandalye Alımı” gibi projeler uygulandı.