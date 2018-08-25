En ’acı’ yolculuk

Gaziantep’te Ağustos ayında başlayan kırmızı biber hasadı ile birlikte kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan salça yapımları da başladı. Daha önce oldukça meşakketli geleneksel yöntemlerde toplanan biberler sonra 2-3 gün kurutulup, salçaya dönüştürülüyordu. Gelişen teknoloji ile birlikte biberlerin sapı, çöpü salça imalathanelerinde temizlenerek, makineler yardımı ile salçaya dönüştürülüyor.

İmalathanede çalışan kadınlar tarafından ayıklanan onlarca kilo biber, makineden geçilerek, dakikalar içerisinde salçaya dönüştürülüyor.

İmalathanelerde çuvallarla getirilen her 100 kilo biber, 75 TL’den temizlenip, makineden geçirilerek salçaya dönüştürülüyor. Salçalar ise plastik bidonlara konularak, müşterilere teslim ediliyor

Kendi biberi olmayanlar ise yine bu imalathanede kilosu biberin kilogram fiyatına göre belirlenen rakamlarla salça satın alabiliyor.