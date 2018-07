En büyükler arasında Gaziantep’ten 57 firma

İlk 500’de 24 firma ile yer alan Gaziantep böylece Türkiye’nin ilk bin büyük sanayi kuruluşu arasında 57 firma ile yer aldı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Gaziantepli firmaların başarısıyla gurur duyduklarını ifade ederek, listede yer alan firmaları ve çalışanlarını kutladı.

“Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017” araştırmasında Gaziantepli firma sayısı bir önceki yıla oranla bir artarak 32’den 33’e yükseldi.

“Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016” araştırmasında 32 firma ile yer alan Gaziantep’in bu yıl firma sayısını 33’e yükseltmesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen GTO Başkanı Yıldırım, firmaların özverili çalışmaları ile ülke ve Gaziantep ekonomisine yaptıkları katkı için teşekkür etti.

Gaziantep’in her alanda başarılarını sürdürdüğüne dikkat çeken GTO Başkanı Yıldırım, “Gaziantep koşullar ne olursa olsun üretmekten vazgeçmez. Türkiye’nin ilk bin büyük sanayi kuruşu arasında kentimizden 57 firmanın yer alması bunun en önemli göstergesidir. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda da üreterek, istihdam sağlayıp ihracat yaparak Gaziantep’e ve ülkemize katkı sağlayan firma sayımızı attırmaktır. Gece gündüz demeden üretim ve ihracat yapan firmalarımız her türlü takdiri ve övgüyü hak ediyorlar. Ülkemizin kalkınması için mevcut durumu asla yeterli görmeden birlik ve beraberlik içinde belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için daha çok çalışacağız. Etrafımızda yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen sanayicilerimiz, işadamlarımız ve ticaret erbabı çalışmaya ve istihdam sağlamaya devam ediyorlar. İSO tarafından her yıl yapılan ‘Türkiye’nin bin Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasında yer alan firmalarımızla gurur duyuyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Gaziantep olarak ülke ekonomisinin lokomotif kenti olmaya ve başarılarla anılmaya devam edeceğiz. Firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, ülke ve kent kalkınmasına verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.