En hayırlı iftar programı

Tiyatro gösterisinin de yer aldığı eğlenceye katılan kistik fibrozis hastası çocuklar gönüllerince bir gece geçirdi.

Şirehan Hotel’de düzenlenen geceye Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİFDER) Başkanı İlknur Özgür Görgün, Gaziantep’te bu organizasyonların startının verilmesini sağlayan İngilizce Öğretmeni Pınar Yalkın, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Ana Bilim Dalı Başkanı Metin Kılınç, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Ve İmmunoloji Uzmanı Profesör Doktor Özlem Keskin , Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Keskin, Alerji Ve İmmunoloji Doçent Doktor Ercan Küçükosmanoğlu, Başhekim Yardımcısı Doçent Doktor Suat Zengin, Küçük Şeyler anaokulu çalışanları katıldı. Gönüllülerin buluştuğu gecede çocukların yemekleri ise Şirehan Otel sponsor oldu.

Görgün, kistik fibrozisin, yaşam süresini kısaltan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kalıtsal bir hastalık olduğunu belirterek, "2012 yılında kistik fibrozis hasta ve hasta yakınlarının bir araya gelerek kurduğu derneğimiz, bu hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak, tedavi boyunca ihtiyaçları tespit edip, gerekli adımların atılması için hekim, kamu ve diğer paydaşlarla işbirliği yaparak hasta ve hasta yakınlarının bu hastalıkla yaşamasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır” dedi.

Gönüllülere teşekkür plaketi

Gecede kistik fibrozis hastalarının tedavisinde büyük özveri ve emek harcayan Gaziantep Üniversitesinden çocuk alerji ve immünoloji uzmanı Prof. Dr. Özlem Keskin de, hastalıkla ilgili bilgilendirici bir konuşma yaptı. Kistik fibrozis hastası çocuklara ve ailelerine güzel bir gece yaşatmak için düzenlenen etkinliğe destek olan Şirehan Group Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Kavas’ın eşi Esra Kavas’a, Gaziantep’te bu analnadik çalışmalara büyük destekler sağlayan Pınar Yalkın ve Arzu Küsmüş’e de plaket verildi. Konuşmaların ve plaket törenin ardından çocuklar için özenle hazırlanan tiyatro gösterisi, yüz boyama, pasta kesimi, oyunlar , palyaçolar ve daha birçok etkinliğin olduğu özel bir gece yaşandı. Gecenin sonunda çocuklara oyuncak, pamuk şeker ve bayramlıkları hediye edilerek gece son buldu.

"Çocuklar rüyalarıma girerek beni çağırdı"

İngilizce öğretmeni Pınar Yalkın ise, Kistik fibrozis hastası çocukları sekiz yıl önce sık sık rüyalarında gördüğünü ifade eden ve bu rüyaların ardından kolları sıvayarak Gaziantep’te onlara yönelik etkinliklerin startını verdiğini kaydetti. Yalkın, "Bir devlet okulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyorum. 8 yıl önce sık sık gördüğüm rüyalar üzerine oradaki çocukların beni çağırdığını hissederek onkoloji hastanesi çocuk hematoloji bölümünü ziyaret ettim. Elimdeki küçük şeylerle nasıl mutlu olduklarını gördüm ve ziyaretlerim çoğaldı. Orada yaşadığım şeyleri çevremdeki insanlarla paylaştım. Benimle gelmek isteyen dostlarım oldu beraber gitmeye başladık. Her gittiğimizde farklı ihtiyaçlarla karşılaştık. Kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Bunları paylaştıkça ve bize katılan arkadaşlarımızla koskocaman bir aile olduk. Her gittiğimde farklı ihtiyaçlarla karşılaştık. Kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Bunları paylaştıkça ve bize katılan arkadaşlarımızla koskocaman bir aile olduk. Her gönlümüz bunu çevresindeki insanlarla paylaştıkça ve sosyal ağlar yardımıyla bir çok gönüllü dosta ulaştık ve ulaşmaya devam ediyoruz. Aramızda iş adamlarından tutun, devlet memuru , çeşitli alanlarda müdür, ev hanımı , öğrencilerim, çeşitli mesleklerde çalışan sadece iyi niyet ve mutlu etmek adına bir şeyler yapmak için uğraşan bir topluluk var. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalar arasında engelliler için yemek organizasyonları, 23 Nisan kutlamaları, Gaziantep üniversitesi tıp fakültesi pediatri servisinde 23 Nisan kutlaması, çocuk hastanesi 23 Nisan kutlaması ve tabi ki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak, akülü sandalye ihtiyaçları, ev eşyalarında eksiklikleri tamamlama , ramazan paketlerimiz, ihtiyacı olan ailelere fitre ve zekat , tıbbi malzeme desteği gibi bir çok ihtiyacı yerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Ayrıca Gaziantep Belediyesi’ne bağlı hizmet veren yaşam Evini sürekli ziyaretlerde bulunup destek sağlıyoruz. Bizlerle bu yolda gönül vermek isteyenleri aramıza bekliyoruz" dedi.