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10 Temmuz 2017 15:47

En iyi üniversiteler belirlendi

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (UNİ-AR) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) raporuna göre yüzlerce üniversite, listede sıralanarak çeşitli kategorilerde yerini aldı.

En iyi üniversiteler belirlendi

10 Temmuz 2017 15:47


Üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli uluslararası bir üniversite olma yolunda bir yol gösterici olması açısından yapılan araştırmalarda üniversiteler ayrı ayrı kategorilerde sıralandı.


HKÜ en iyi üniversiteler arasında 12. sırada


Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin de yer aldığı listede, 164 üniversite arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), genel öğrenci memnuniyeti sıralamasında 24. vakıf üniversiteleri öğrenci memnuniyeti genel sıralamasında ise 12. oldu.


14 bin öğrenci görüşü alındı


Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin üniversitelerinden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkarlık düzeylerine göre sıralamak amacıyla yapılan araştırmalarda, 108 devlet ve 56 vakıf olmak üzere 164 üniversitede öğrenim gören yaklaşık 14 bin öğrencinin görüşü alındı. Araştırmada üniversiteler, öğrenme deneyimi, yerleşke ve yaşamın doyuruculuğu, akademik destek, öğrenme imkanı, kişisel gelişim ve kariyere olan katkısı, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet gibi birçok konuda değerlendirildi.


Hasan Kalyoncu’ya A+ notu


Sıralamada üniversitelere “A+, A, B, C, D ve FF” gibi notlar verildi. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler A+, en düşük olanlar ise FF aldı. Araştırma 164 üniversiteden 22’sinin A+ seviyesinde öğrencilerinin beklentilerini üst düzeyde karşılayabildiğini gösterdi. HKÜ ise “Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu”, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” konularında A+ ve genel konularda ise A üniversite olarak değerlendirildi.




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