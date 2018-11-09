En uzak mahalledeki öğrencilere jandarma şefkati

Gaziantep'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye en uzak mahalledeki öğrencileri ziyaret etti. Askerler hediyeler verdiği çocuklarla basket oynadı.

İlçe Jandarma ekipleri halkla bütünleşme örneği göstererek ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede ve ilçenin en uzak mahallesi Yeniceli Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve beraberindeki askerler, Yeniceli İlk ve Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerle Ortaokul Müdürü Şehmus Demir ile bir araya geldi. Askerler, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, kek ve meyve suyu ikramında bulundu. Daha sonra öğrencilerle birlikte okul bahçesine çıkan jandarmalar, bahçede basketbol oynadı. Oyun sırasında öğrenciler “en büyük asker bizim asker” sloganları ile asker ağabeylerine moral verdi. Jandarma ekiplerinin kullandığı araçlar hakkında asker ağabeylerinden bilgi alan öğrenciler ilk kez bir askeri araç içerisine girmenin heyecanını yaşadı. Asker selamı veren öğrenciler, askerler için yazdıkları şiirleri okudu. Öğrenciler ve askerler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeniceli Ortaokulu Müdürü Şehmus Demir, ilçenin en uzak köyünde Jandarma'nın kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, öğrencilere forma, basketbol topu ve pota hediye ettiklerini belirtti. Demir, Jandarma'nın yakınlığını hissettiklerini belirterek ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti