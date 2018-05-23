Enderun geleneği Şehitkamil’de yaşatılıyor

Teravih namazını Enderun usulü kılan cemaat, bu durumun kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Şehitkamil Belediyesi, unutulan manevi geleneklerin yaşatılması için çalışıyor. Geçtiğimiz Ramazan aylarında kılınan Enderun usulü teravih namazı, bu yıl da ilçenin farklı noktalarında bulunan camilerde kılınıyor. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil ilçe Müftülüğü tarafından, Karşıyaka Merkez Camisinde Enderun usulü teravih namazı kıldırıldı. Her 4 rekatta bir müezzinler tarafından farklı makamlarda ilahiler okunduktan sonra, imam ise o makamlara uyarak namazı kıldırdı. Namaz sonrası vatandaşlar, Enderun usulü teravih namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı.

"Maneviyatı yüksek bir namaz kıldık"

Enderun usulü namaz sonrası konuşan cami cemaatlerinden Bahattin Kara, "Şehitkamil Belediyesi ile Şehitkamil İlçe Müftülüğü işbirliğinde yapılan Enderun usulü namaz kılmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Bugün burada çok farklı ve maneviyatı yüksek bir namaz kıldık. İlahiler çok güzeldi, böyle bir namazı kıldığımız içinde mutlu olduk. Gelenek ve göreneklerin yaşatılması adına gerçekten çok güzel olmuş. Ben Şehitkamil Belediyemize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu programda emek alan görevli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin sürekli olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.