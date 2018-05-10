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10 Mayıs 2018 18:04

Enerji deposu Nefisso’da Ramazana özel kampanya

Sağlıklı kuruyemiş ve tatlıların markası olarak bilinen Nefisso, Ramazan ayına özel ürün ve inidirim kampanyası başlattı.

Enerji deposu Nefisso’da Ramazana özel kampanya

10 Mayıs 2018 18:04

Enerji deposu Nefisso ürünleri, kuruyemiş ve kuru meyve ürünleri ile Ramazan ayında da vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılayacak.


Nefisso, kahve, kuruyemiş, kuru meyve, iftarlık hurma ve yöresel Gaziantep ürünleri tutkunları için özel ürünler ve indirimler ile Ramazan’a hazırlıklarını tamamladı. Kuruyemiş ve kuru meyve sektörünün önde gelen markaları arasında yer alan Nefisso, Ramazan ayında da sağlık açısından destekleyici ve ve sindirim sistemini rahatlatacak ideal seçenekleri müşterilerine sunuyor. Hem sağlıklı beslenmek hem de eşsiz lezzetler ile iftar sonralarında tercih edilen nefisso ürünleri, Gaziantep’te 20’ye yakın satış noktasında alıcıları ile buluşuyor. Nefisso’da Ramazan ayında her Cuma ve Cumartesi günleri iftar sonrasında "Kahve Günleri" düzenlenecek. Bu günlerde satış noktasını ziyaret eden Nefisso tutkunlarına, özel hazırlanmış, Türk Kahvesi, Dibek Kahvesi ve Menengiç Kahvesi gibi farklı "Nefisso Kahveleri" ikram edilecek. Nefisso tutkunları, bu özel günlerde tüm ürünleri özel indirimlerle alacak. Eşsiz Antep fıstığından, karpuz çekirdeğine, her türlü kuruyemişin ve kuru meyvenin sağlığa uygun ve modern bilimsel koşullarda işlenerek, paketlendiği 100’e yakın kuruyemiş, kahve, kuru meyve, iftarlık hurma çeşitleri ve yöresel Antep ürünleri, özel günlerde özel fiyatları ile alıcısını bulacak. buluşmuş olacak.


Nefisso yetkilileri ise bilim adamlarının da kuruyemiş tükemitini tavsiye ettiğini hatırlatarak, bölge insanını Ramazan ayında da kuruyemiş, kuru meyve ve tatlılardan uzak kalmaması önerisinde bulundu. Firma yetkilileri, Türkiye’de market ve kuruyemişçilere dağıtımı yapılan Nefisso ürünlerinin, aynı zamanda Avrupa’da birçok ülkeye ihraç edildiğini de ifade etti.




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