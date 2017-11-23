Engeliler memuriyete hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kursa ilk etapta 121 kişinin müracaat etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Koordinasyon Merkezi, memur olma hayaliyle E-KPSS sınavına hazırlanan engelliler için ücretsiz kurs açtı. dezavantajlı durumda olan engelli vatandaşların sınavlara eşit şartlarda hazırlanabilmesi için açılan kurslarda Türkçe, Matematik, Coğrafya ve Tarih dersleri verilerek, sınava verimli hazırlanmaları sağlanıyor. Daha önce sınava evde hazırlandıklarını belirten kursiyerler, sınava merkezin açılmasıyla birlikte öğretmenler eşliğinde dersleri görme fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Merkezde eğitim alan E-KPSS öğrencisi Merve Sezer, “Doğuştan kas çekmesi hastasıyım. 21 seneden beri engelliyim. Sosyal medya aracılığıyla merkezden haberdar oldum. Birkaç arkadaşımızla birlikte görüşüp burada eğitim almaya başladık. 2 aydır merkezde E-KPSS ve YGS eğitimi alıyorum. Serbest kartlarımız olduğu için ulaşımda sorun yaşamıyoruz. Daha önce kendi imkânlarımla çalışıyordum. Merkeze geldikten sonra eğitmenler desteğiyle bir nebze daha iyi eğitim alıyorum. Bu merkezin daha çok tanıtılmasını ve daha fazla engelli vatandaşın buraya gelmesini talep ediyorum” dedi.

Merkezdeki kurslardan faydalanan Abdulkadir Arslan ise, “Ortopedi engelliyim. Lise mezunuyum. Belediyemize böyle güzel bir merkez yaptığı için teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 aydır kurslardan faydalanıyorum. Sınav yapılana kadar da devam edeceğim. 2016 yılında E-KPSS’ye girdiğimde kendi imkânlarımla çalışıp 75 puan almıştım. Fakat puanım yeterli olmadığı için yerleşemedim. Bunun sebebi sürenin yetersiz gelmesiydi. Matematik sorularında zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

“ Babam fabrika işçisi, yük olmak istemiyorum“

Babasının fabrika işçisi olduğunu ve yük olmak istemediğini belirten kurs öğrencilerinden Samet Çevikdal, ““Lise mezunuyum. 2 yıldır iş arıyordum ve beni işe

almadılar. Babam fabrika işçisi, ona yük olmak istemiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durup para kazanmak istiyorum. Sağ kolumu kullanamıyorum. Özel sektörde işe alınmadığım için E-KPSS’ye hazırlanmaya karar verdim. Merkezden haberdar olduktan sonra burada ders çalışmaya ve kurs almaya başladım. Kurslarla birlikte konuları daha iyi anlıyorum” şeklinde konuştu.

Kurs Eğitmeni Mahmut Deniz ise, “Türkçe derslerinin eğitmenliğini yapıyorum. Öğrencilerimizin böyle bir kursa katılıyor olması çok önemli. Derslerde başarıları gün geçtikçe artıyor. Biz öğrencilerimizin daha sosyal ve daha aktif olmalarını istiyoruz. Merkez aracılığıyla eğitim seviyeleri artarken kendilerini kültürel aktivitelerle de geliştirmelerini önemsiyoruz. E-KPSS öğrencilerimiz Çanakkale’ye gitmek istiyor, belediyemizin ve engelli derneklerinin öğrencilerimize bu konuda destek olmasını istiyoruz” diye konuştu.

İlk etapta 12 kişinin müracaat ettiği kurslarda bedensel engeliler için ayrı, kör ve sağırlar için ise ayrı sınıfların açıldığı belirtildi.