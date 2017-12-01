Engeller desteklerle aşılıyor

Şehitkamil Belediyesi, 2 engelli vatandaşa daha tekerlekli sandalye hediye ederek daha fazla sosyalleşebilmelerine olanak sağladı. Tekerlekli sandalyelerine kavuşan engellilerin yüzü güldü. Her zaman ve her koşulda engellilerin en büyük destekçilerinden olan Şehitkamil Belediyesi, engellilerden gelen taleplere duyarsız kalmayarak taleplerini anında karşılıyor. Engellilerin sürekli evde vakit geçirmemesi, hayatı daha verimli yaşayabilmesi ve daha fazla sosyalleşebilmeleri adına çalışan Şehitkamil Belediyesi, son olarak Hacıbaba Mahallesi’nde ikamet eden 8 yaşındaki Gül Güler ile Boyno Mahallesinde ikamet eden 8 yaşındaki Rabia Çay’a tekerlekli sandalye hediye etti. Tekerlekli sandalyelerine kavuşan Gül Güler ile Rabia Çayın mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Kızının tekerlekli sandalye sayesinde daha rahat bir hayat yaşayabileceği için mutlu olduğunu dile getiren Rabia Çay’ın annesi Emine Çay, “Kızım doğum sırasında beynine oksijen gitmemesi nedeniyle hem fiziksel hem de zihinsel engelli kaldı. Kızım konuşamıyor, yürüyemiyor, destek almadan hiçbir şey yapamıyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kızıma tekerlekli sandalye alamıyorduk. Kızımı daima çocuk arabasıyla taşıyorduk. Artık büyüdüğü için de çocuk arabası küçük geliyordu. Şehitkamil Belediyemizin engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye yardımı yaptığını duyduk. Bizde Şehitkamil Belediyesine kızım için tekerlekli sandalye müracaatında bulunduk. Sağ olsun bugün kızım, belediyemiz sayesinde tekerlekli sandalyesine kavuştu. Bir anne olarak kızımın mutlu olması beni de ziyadesiyle mutlu ediyor. Artık kızım tekerlekli sandalyesi ile rahata kavuşacak. Allah, Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun” dedi.

"Anne olarak çok mutluyum"

Şehitkamil Belediyesi ile yüzlerinin güldüğünü ifade eden Gül Güler’in annesi Semra Güler ise şunları söyledi:

“Kızım doğuştan engelli olduğu için yürüyemiyor ve konuşamıyor. Kızımın büyümesiyle birlikte tekerlekli sandalye ihtiyacı oldu. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kızımın bu ihtiyacını karşılayamıyorduk. Komşumuz sayesinde Şehitkamil Belediyesine müracaat ettik. Yapılan incemeler sonunda Belediye ekiplerimiz bugün hem evimizi ziyaret ettiler hem de tekerlekli sandalyeyi getirdiler. Bir anne olarak çok mutluyum. Artık kızımı tekerlekli sandalye ile istediği yere kolaylıkla götürebileceğim. Allah Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Biz Başkanımızdan razıyız, Allah’ta kendisinden razı olsun.”