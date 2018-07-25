Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 10:48

Engelli gençten duygulandıran askerlik mesajı

Gaziantep’te yaşayan bedensel engelli Hasan Mert Dalkılınç, hem yüreğinde taşıdığı vatan aşkı hem de engeline rağmen hayata olan tutkusuyla duygulandırıyor.

Engelli gençten duygulandıran askerlik mesajı

25 Temmuz 2018 10:48


Azmi ve başarıları ile engeline meydan okuyan Hasan Mert Dalkılınç, yalnızca engelli vatandaşlara değil, engeli olmayan vatandaşlara bile ilham kaynağı oluyor. Dalkılınç, engeline rağmen sporculuk da yapıyor.


Vicdani retçilere ders verdi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan Dalkılınç, sosyal medya hesabından askerlik ile ilgili bir paylaşım yaptı. Yayınladığı ifadelerle herkesi duygulandıran Dalkılınç, “Keşke asker olsaydım” diyerek, HDP’nin vicdani retçilerine ve bedelli askerlikte 21 günlük temel eğitimi beğenmeyenlere ders verdi.


"Engelli de olsam vatan için can vermeye hazırdım"


Hasan Mert Dalkılınç’ın sosyal medya hesabından paylaştığı duygulandıran mesajı ,"Ben en çok askere gitmeyi istedim. 2009’da muayene için gittiğimde havacı asker olarak Elazığ’da askerlik yapacağımı öğrendim. Ama komutanların önüne çıktığımda engelimden dolayı askerlik yapamayacağımı öğrendiğimde üzüldüm. Üstelik komutan havada, karada askerlik yapamazsın deyince en çok o koydu. Ama ben engelli de olsam vatan için can vermeye seve seve hazırdım"


Profesyonel yüzücülük yapıyor


Vicdani retçilere bu sözlerle ders veren kocaman yürekli Dalkılınç, profesyonel yüzücü olarak da biliniyor. Dalkılınç, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nda ve Gaziantep Kapalı Yüzme Havuzu Sprint Gençlik ve Spor Kulübü’nde profesyonel yüzücülük yapıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
33
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    33°C
  • Cuma
    Sıcak
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç