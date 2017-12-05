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05 Aralık 2017 13:21

Engelli üniversite öğrencileri yemekte buluştu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilere müzik eşliğinde öğle yemeği verildi.

Engelli üniversite öğrencileri yemekte buluştu

05 Aralık 2017 13:21


Etkinlik kapsamında, GAÜN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden ve Bedensel Engelliler Yarışması’nda Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu Dilfiroz Kuzdağı tarafından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir’e günün anısına Milli Takım Forması hediye edildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engellilere karşı olan sorumlulukların hatırlandığı özel ve önemli bir gün olduğunu hatırlatan Bedir, “Toplumların vazgeçilmez bir gerçeği olan engellilerin, güvenle geleceğe bakabilmelerini sağlayacak altyapılarla donatılması gerekiyor. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 12’sinin engelli olduğu ve engellilerin temel ihtiyaçlarının giderilmesinin devletimizin öncelikli görevleri arasında yer aldığını görmek de ayrıca mutluluk verici. Bu bağlamda; üniversitemizde eğitim öğretimlerine devam eden engelli kardeşlerimiz için tüm imkanlar seferber edilerek, onların kaliteli bir eğitim almaları, üretken bireyler olarak kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri için üniversitemiz Üzerine düşeni yapmaktadır’’ şeklinde konuştu.




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