Engellilerden ‘Kırmızı Düdük’ projesine destek

Engelliler Gaziantep Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ile beraber trafikteki sürücülere düdük dağıtarak farkındalık oluşturmaya çalıştılar. Trafikteki sürücüleri durdurarak fahri polis görevini yapmak için sürücülere düdük hediye eden engelliler, trafik kurallarına uyulması noktasında sürücüleri ikaz etti. Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Oğul, Kırmızı Düdük projesine destek vermek ve Türkiye genelinde farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Oğul, ”Gaziantep’te bir farkındalık yapmaya çalıştık. Bizler STK olarak hiç kimse engelli olmasın, kimse kaza yapmasın, hiçbir sürücü direksiyon başında telefon ile konuşmasın ve trafik kurallarına uysunlar diye biz engellilerimiz ile fahri polis görevini yapmak istiyoruz. Kırmızı düdük uygulamasına destek olmak amacıyla böyle bir farkındalık oluşturmak istedim. Bizler gücümüz çerçevesinde kimse engelli olmasın diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.