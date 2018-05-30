Erasmus+ ile HKÜ öğrencilerine Avrupa’nın kapıları aralandı

İngiltere, Malta, Fransa, İtalya, Almanya ve Polonya başta olmak üzere toplamda 10 farklı ülkeye gitmeye hak kazanan öğrenciler, Erasmus+ kapsamında Avrupa’nın kapılarını aralıyor.

Uluslararası İşbirliği Güçleniyor

Uluslararası temas ve iş birliğini gün geçtikçe güçlendiren HKÜ, yeni düşüncelere ve evrensel görüşe açık, farklı insanlarla ve kültürlerle iç içe mezunlar vermek için düzenlediği farklı programlarla öğrencilerine sosyal ve kültürel değişim fırsatları sunuyor. Bu kapsamda üniversitenin vizyon ve misyonlarını geliştirme yolunda çalışmalar yapan HKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi, Avrupa’ya gitmeye hak kazanan öğrenciler için Erasmus yemeği düzenledi. Bu yıl farklı olarak öğrencilerle iftarda bir araya gelen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, öğrencilerle fikir alışverişi yapma imkanı buldu.

“Farklı Coğrafyalar Keşfedip, Farklı Kültürlerle Buluşacaksınız”

Düzenlenen yemekte öğrencileri tek tek tebrik eden Rektör Yılmaz, "Sizlere sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendireceğinize olan inancım tam. Farklı coğrafyalar keşfedip, farklı kültürlerle buluşacaksınız. Bu da sizin üniversite öğrencileri olarak gelecek hayatınızda çok önemli bir tecrübe olacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak her zaman öğrenci odaklı çalışmalar yaptık. Birçok öğrencimizin farklı alanlarda başarılarına şahit olduk. Hepinizle gurur duyuyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. Konuşmasının devamında yurt dışına çıkıp eğitim görmenin getirilerini anlatan Yılmaz, öğrencilerin bölümleriyle ilgili görüşlerini de dinledi.

"Erasmus Tecrübesi Potansiyelinizi Ortaya Çıkarıyor"

HKÜ Uluslararası İlişkiler Ofis Koordinatörü Cuvan Tanık ise öğrencilere yurt dışında geçirecekleri zaman boyunca kendilerine yardımcı olacak tavsiyelerde bulundu. Bütün öğrencilerimiz kabul aldığı için çok mutluyuz diyen Tanık, "Erasmus tecrübesi her öğrencinin hayatında mutlaka bir kez edinmesi gereken bir tecrübedir. Öğrencilerin, Erasmus’tan sonra dünya vizyonları ve kültürleri çok gelişmektedir. Bu süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri adına elimizden gelen yardımı yapmaktayız. Erasmus yemeği sayesinde de aynı ülkeye gidecek birbirini tanımayan öğrencileri bir araya getiriyor aralarında kaynaşmalarını sağlıyoruz. Bizim için bir nevi veda yemeği oluyor. Rektörümüz de katıldığı için öğrenciler çok mutlu oluyorlar. Bunun için rektörümüze de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bütün öğrencilere de tavsiyemiz, kendinize güvenindir. Erasmus tecrübesi potansiyelinizi ortaya çıkarıyor. Bu tecrübe kendi farkınıza varmanıza yardımcı olacaktır. Size yol göstermek ve yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. İhtiyacınız olduğunda uluslararası ilişkiler ofisimiz her zaman yanınızda olacaktır" dedi.