Erasmus projesi en başarılı 13 proje arasında yer aldı

Ş.'nin, Erasmus+ Ana Eylem 2-Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2)-Stratejik ortaklıklar programı çerçevesinde hazırlanan proje, en başarılı proje içerisinde yer aldı.

"Mesleki Eğitim Çerçevesinde Ar-Ge Çalışanlarına Yönelik Yetenek Geliştirme Süreçlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” projesi, Ulusal Ajans'a yapılan 199 başvuru arasından seçilen 13 başarılı proje içerisinde yer alarak, 187 bin 203 Avro bütçeye layık görüldü. GAÜN Target TTO'nun AB'deki proje ortakları İspanya'dan I-BOX Create ve İtalya'dan VitecoS.r.l.b. olurken, Türkiye'deki ortakları MAN Türkiye ve İstanbul Üniversitesi oldu. Projenin Türkiye'deki AR-GE personellerinin gelişim sürecine büyük katkılar sağlayacağını dile getiren GAÜN Rektör Danışmanı ve Target Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, projenin çıktılarından olan e-öğrenme programının, içeriği ve erişim kolaylığı itibari ile gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bilgi birikiminin artışına ve teknolojik gelişime katkı sağlayacağını, bununla paralel şekilde istihdama da olumlu yönde katkı sağlanmış olacağını belirtti. Projenin, özellikle Türkiye bağlamında ciddi bir problem olarak gözlenen bölgeler arası gelişmişlik düzeyi farkını azaltma konusunda da iyileştirme sağlama potansiyeline sahip olduğunu ekledi. GAÜN Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Özahi, projenin AR-GE kapsamında çalışan personellerin e-platform ve e-öğrenme programı aracılığıyla eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak bir program tasarlamayı hedeflediğini belirtti. Özahi, "E-platform, AR-GE personellerinin birbirleriyle işbirliği kurabilecekleri etkileşimli bir buluşma noktası olarak tasarlanacaktır. E-öğrenme programı, AR-GE faaliyetleri için gerekli teknik ve sistematik bilgiyi sağlayacak ve çok katmanlı bir eğitim yazılımı olarak tasarlanacaktır" dedi.

Projenin hazırlanması sürecinde, GAÜN Rektör Danışmanı ve Target TTO yöneticisi Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Makine Mühendisliği Öğretim Görevlisi ve Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emrah Özahi, GAÜN Target TTO Genel Müdürü Ekrem Tekin, Genel Müdür Yardımcısı Başar Kılıçparlar, Üniversite-Sanayi İşbirliği Biriminden Neslihan Eken, Sina Uğurluer ve ayrıca Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (GABAM) Sorumlusu ve Proje Uzmanı Şehnaz Sakıcı katkı sağladı.