Erasmusdays etkinliği Avrupa'da 20 ülkeyle aynı anda GAÜN'de

“Erasmusdays" Avrupa feslivalinin ikincisi 20 farklı ülkede eş zamanlı etkinliklerle gerçekleştirildi.

Erasmusdays kapsamında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “İyi Örnek Paylaşımları” Etkinliği GAÜN proje yürütücüleri ile öğretim üyesi ve öğrencileri bir araya getirdi. Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, 2014 yılından bu yana Erasmus Plus stratejik ortaklık projeleri yürüten öğretim üyeleri ile bir proje fikri olan öğretim üyeleri ve öğrenciler bir araya gelerek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Etkinliğin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 2014 yılından bu yana yürütülmekte olan Erasmus Plus Hibe Programı, 14.7 milyar avroluk bütçesi ve 9 milyona ulaşan yararlanıcısı ile önemli bir hibe programı olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada biz Gaziantep Üniversitesi ve yararlanıcı olarak iyi bir yerdeyiz” diyerek sözlerine şunları ekledi: “Ülke olarak bizim de katkımızın bulunduğu Avrupa Birliği hibe fonlarından daha fazla yararlanmak adına daha kaliteli ve toplumun her kesimine yönelik projeler üretmeliyiz. Bu tarz projeler aynı zamanda sosyal bir sorumluluk anlamı taşımaktadır. Bu noktada hem üniversitemize hem de ülkemize katkı sağlayan projeler üreten tüm öğretim üyesi ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep Üniversitesi olarak çok sayıda programa ev sahipliği yaptıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Gür, “Özellikle Gaziantep Üniversitesi'nin öğrencilerini ve öğretim üyelerinin hatta ara kademe personellerinin de dünyada dolaşımını sağlayacak programlara da özel bir önem veriyoruz. Uluslararasılaşmak dediğimiz zaten bu. Global dünyada herkesin sorun yaşamadan dil problemi bile yaşamadan dolaşabilmesi, fikrini, zikrini açıkça ortaya koyup birlikte bilgi paylaşımı yapabilmesidir. Biz Avrupa Birliği'ne girerken taahhütlerimiz vardı. Bu taahhütlerden birisi de özellikle bu gibi fonlara para aktarıyoruz. Çok yüksek miktarda Avrupa Birliği Fonuna Türkiye olarak para aktarırken maalesef projelerden dolayı geri alınan para daha düşük. Avrupa Birliği bize destek vermiyor tam tersine biz Avrupa ülkelerine destek veriyoruz. Bu açıdan baktığımızda yatırdığımız parayı geri alabilmek adına bile olsa mutlaka iyi projeler yapmak zorundayız” diye konuştu.

"Bilgi saklamayın, destek verin"

Konuşmasının devamında öğrencilere seslenen Prof. Dr. Gür, “Sizden istediğim daha cesur, daha hızlı ve aynı zamanda bilgi paylaşımıyla birlikte tecrübenin de önemli olduğu noktada birbirinizden bilginizi saklamayın, destek verin. Üniversitemde şu anda hali hazırda ortak paydaş olduğu 7 Erasmus projesi devam ediyor. Çok sayıdaki Türkiye üniversitelerine göre çok iyi durumdayız. Bu projelerin büyük bir kısmı da 2017-2018'de, 4 tanesinin ana aktörü, ev sahibi biziz zaten. Zorluklar sizi engellemesin. İyi kurgularsanız, kurallara iyi uyarsanız gerçekten iyi projeler çıkıyor ve destek alıyoruz. Sizler de her birinin bir proje desteği alabilirsiniz. Bu konuda da ben de her türlü katkıyı sağlayacağım” ifadelerinde bulundu.

İnteraktif olarak devam eden etkinlik kapsamında, proje yürütücülerini sahneye davet eden GABAM Sorumlusu Şehnaz Sakıcı ise etkinlik amacı ile ilgili olarak şunları söyledi: “Üniversite olarak, 2014 yılından bu yana mesleki eğitim, yükseköğretim, okul eğitimi ve yetişkin eğitimi olmak üzere farklı alanlarda ve uluslararası ortaklarımızla birlikte 8 adet Erasmus Plus projeleri yürütmekteyiz. Tüm yürütücülerimiz ciddi bir emek gerektiren bu sürece tüm içtenlikleri ile katkı sağladılar. Bugün bu kapsamda çok özel bir grup ile bir araya geldik. Biz de GABAM olarak yeni dönemde onlar için tüm desteği vermeye hazırız.”

Etkinliğin konuşmacıları arasında GAÜN proje yürütücülerinden Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Melike Özyurt, Doç. Dr. Sevilay Şahin; Tarih Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çapan; İİBF'den Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası ve Oğuzeli MYO'dan Öğr. Gör. Günbala Güven katıldı. Tüm katılımcılar konuşmalarında Türkiye'de alanında ilk ve tek olan birbirinden önemli projeleri hakkında paylaşımda bulundu.

Oldukça verimli geçen etkinlik bilgi ve deneyim paylaşımından sonra, yeni dönem planlamaları ve soru cevap ile sona erdi.