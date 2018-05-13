Erbaa’da ilkokul öğrencileri tesislerde ağırlandı

Tepekışla Barajı ve HES İşletme Müdürü Ebubekir Sütçü, Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 3’üncü sınıf öğrencilerinin, öğretmenleri eşliğinde işletmeye geldiklerini söyledi.

Öğretmen ve öğrencilere tesislerin gezdirildiğini ve bilgilendirildiğini belirten Sütçü, yöneltilen soruların yanıtlandığını kaydetti.

Tepekışla barajı ve HES

SANKO Enerji Grubu tarafından yapımına 2013 yılında başlanılan Tepekışla Barajı ve HES, kurulu gücü dikkate alındığında, rekor denilebilecek bir sürede, 25 ayda tamamlandı.

Rezervuar alanında 33 milyon metreküp su toplama kapasitesinde olan projenin türbin ekipmanları dışında projesi, imalat ve montajı tamamıyla yerli malzeme ve Türk mühendislerice yapıldı.

70 MW kurulu güce sahip olan ve yıllık 241 milyon KWH enerji üretimi kapasitesine sahip bulunan Tepekışla Barajı ve HES’e, dünyanın en büyük yatay kaplan (SAM) tipi türbinleri kuruldu.