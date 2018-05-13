Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 09:47

Erbaa’da ilkokul öğrencileri tesislerde ağırlandı

SANKO Holding’in, Tokat’ın Erbaa ilçesinde, Kelkit Çayı üzerinde inşa ettiği Tepekışla Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Erbaa Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu öğretmen ve Öğrencileri tarafından ziyaret edildi.

Erbaa’da ilkokul öğrencileri tesislerde ağırlandı

13 Mayıs 2018 09:47


Tepekışla Barajı ve HES İşletme Müdürü Ebubekir Sütçü, Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 3’üncü sınıf öğrencilerinin, öğretmenleri eşliğinde işletmeye geldiklerini söyledi.


Öğretmen ve öğrencilere tesislerin gezdirildiğini ve bilgilendirildiğini belirten Sütçü, yöneltilen soruların yanıtlandığını kaydetti.


Tepekışla barajı ve HES


SANKO Enerji Grubu tarafından yapımına 2013 yılında başlanılan Tepekışla Barajı ve HES, kurulu gücü dikkate alındığında, rekor denilebilecek bir sürede, 25 ayda tamamlandı.


Rezervuar alanında 33 milyon metreküp su toplama kapasitesinde olan projenin türbin ekipmanları dışında projesi, imalat ve montajı tamamıyla yerli malzeme ve Türk mühendislerice yapıldı.


70 MW kurulu güce sahip olan ve yıllık 241 milyon KWH enerji üretimi kapasitesine sahip bulunan Tepekışla Barajı ve HES’e, dünyanın en büyük yatay kaplan (SAM) tipi türbinleri kuruldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç