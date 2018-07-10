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10 Temmuz 2018 13:14

Erdemoğlu ailesinden emniyete mescit

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet yerleşkesinde bulunan alana Erdemoğlu Ailesi tarafından yaptırılan 200 kişi kapasiteli Mescit dualarla hizmete açıldı.

Erdemoğlu ailesinden emniyete mescit

10 Temmuz 2018 13:14


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Çevik Kuvvet müdürlüğü yerleşkesine Erdemoğlu Ailesi tarafından yaptırılan mescit düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya başta Erdemoğlu ailesi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış töreninden sonra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya mescidi yaptıran Ali Erdemoğlu’na plaket takdim etti. Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu “Gücümüz yettiği sürece devletimize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin “ dedi.


Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Deniz Köken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı ve Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ile kurum yetkilileri katıldı




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