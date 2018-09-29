Erdemoğlu ailesinden yeni hizmet halkaları

Törene Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan Adıyaman Milletvekilleri, İbrahim Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Mahmut Erdemoğlu, anneleri Servi Erdemoğlu, Erdemoğlu ailesinin üyeleri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Erdemoğlu Ailesi doğup büyüdükleri memleketi olan Besni'ye sosyal sorumluluk projelerini uygulamaya devam ediyor. Daha önce hizmete açtığı okullar, sağlık ocakları, yurtlar, taziye evleri ve daha birçok hayır işlerini yeni halkalar eklemeye devam ediyor. Erdemoğlu Holding Onursal Başkanı Mehmet Erdemoğlu'nun Besni ilçesine ilk yaptırdığı cami yeniden restore edilerek kapasitesi iki katına çıkarıldı ve alt bölümüne de Servi Erdemoğlu adına taziye evi yapılarak hizmete açıldı.

Törene Erdemoğlu ailesinin yanı sıra protokol üyeleri ve halk katıldı. Açılış töreninde yapılan konuşmaların ardından yenilenen Mehmet Erdemoğlu camisinde Cuma namazı kılındı. Cami açılışında bir konuşma yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Besni İlçesinin ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karışılamaya devam edeceklerini belirterek, “Babamız Rahmetli Mehmet Erdemoğlu'nun Besni'ye ilk yatırımı olan Caminin yetersiz kalması üzerine kapasitesini iki katına çıkardık ve restorasyonunu tamamlayarak halkımızın hizmetine açıyoruz. Yine caminin alt kısmında annemiz Servi Erdemoğlu adına yaptırdığımız taziye evini de bugün halkımızın hizmetine açıyoruz. Haftaya Adıyaman'da yaptırdığımız Taziye evini ve ondan sonra da Besni ilçemize yaptırdığımız Mehmet Erdemoğlu Mühendislik Fakültesinin açılışını yapacağız. Sosyal sorumluluk kapsamında hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Daha sonra Servi Erdemoğlu Taziye evinin açılışı yapıldı ve Besni Eğitim Bayramı etkinliklerine geçildi.

Öte yandan Mehmet Erdemoğlu Vakfı tarafından düzenlenen ilkokul, ortaokul ve liseler arası bilgi yarışması yapıldı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere Mehmet Erdemoğlu Vakfı adına birer altın hediye edildi. Yarışmanın akabinde Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun katıldığı bir söyleşi yapıldı. Söyleşide İbrahim Erdemoğlu çocukluk yıllarından günümüze kadar başarı hikayesini anlattı. Gençlere tavsiyelerde bulundu. Karşılıklı soru ve cevaplardan sonra plaket takdimleri yapıldı.