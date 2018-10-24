Erdemoğlu ailesinin yaptırdığı fakülte törenle hizmete girecek

Erdemoğlu ailesi tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı tamamlanan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, törenle hizmete açılacak.

Adıyaman Üniversitesi Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 26 Ekim Cuma günü saat 14:00'te yapılacak törenle hizmete açılıyor. Yeni açılacak Fakülte ile ilgili bilgi veren Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, ilçenin gelişimine önemli katkı sağlayacak fakülte ile merhum babası Mehmet Erdemoğlu'nun en büyük hayalini gerçekleştirmenin de gururunu yaşadıklarını ifade etti. İbrahim Erdemoğlu “ Rahmetli Babamızın eğitim konusundaki hassasiyeti ve bize verdiği emirler doğrultusunda eğitime yatırımlarımızı imkanlar ölçüsünde aralıksız sürdürüyoruz. Babamızın ve bizlerin doğup büyüdüğü bu topraklarda bir fakülte açmanın gururunu yaşıyoruz. Erdemoğlu Ailesi olarak, ülkemizin yarınları olarak gördüğümüz gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Eğitime yatırımlarımız kapsamında, şirketimizin doğduğu topraklar olan Adıyaman Besni' de Adıyaman Üniversitesi Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi inşa ederek gençlerimizin eğitimine destek vermeyi amaçlıyoruz. Tüm halkımızı açılış törenimize bekliyoruz” dedi.

Besni İlçesinde 625 dönüm alan üzerine kurulan fakülte, 4 adet amfi derslik, 3 adet atölye, 4 adet stüdyo çalışma alanı, 2 adet bilgisayar laboratuvarı ve dört adet derslik, idari bölümde dekan ve dekan yardımcıları odası, 28 adet öğretim üyesi odası, fakülte sekretaryası, ofis, öğrenci işleri, kütüphane, toplantı ve 2 adet seminer salonu, kafeterya gibi sosyal donatılardan oluşuyor.