Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi Amasya'ya başladı

Etap maçları Amasya'da başladı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen ve 7-11 Kasım 2018 tarihleri arasında devam edecek olan 10 takımın yarıştığı 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etap maçları Amasya'da başladı. Çift devreli lig usulüne göre oynanan Hokey Süper Ligi'nin birinci etabı 7-11 Kasım tarihleri arasında Amasya'da ikinci etabı ise 26-30 Aralık tarihleri arasında Amasya'da oynanacak. Türkiye'de hokeyin hızla yayıldığını ve son dönemlerde uluslararası arenada önemli sonuçların alındığını ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, 2018-2019 sezonu Erkekler Hokey Süper Liginde 10 takım bulunduğunu söyledi.

Amasya'da başlayan 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Liginde, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü, Nizip Belediyesi Spor Kulübü, Boybeyi Spor Kulübü, Zonguldak Demir Tenis Spor Kulübü, Amasya Gençlik Spor Kulübü, Nizip Gençlik Spor Kulübü, Bolu Belediyesi Spor Kulübü, Osmaniye Hokey Spor Kulübü, ve Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü yarışıyor.

Yarıştığı 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Liginde Şampiyon olan takımın Türkiye'yi 2020 yılında yapılacak olan Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonasında temsil edeceği de açıklandı.