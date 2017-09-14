Erkeklerde kalp krizi riski kadınlara göre daha fazla

Dr. M. Hayri Alıcı, kalp krizi riskinin erkeklerde kadınlara göre daha fazla olduğunu belirterek, belirtiler hakkında bilgiler verdi.

Uzm Dr. M. Hayri Alıcı, kalp krizinin kadınlar üzerinde daha farklı seyredilebildiğini kaydetti. Belirtiler hakkında bilgi veren Alıcı, "Kadınlarda bazen göğüste baskı hissi olmayabilir. Sağ tarafta ağrı olabilir ve bu ağrı baskı hissinde değil bıçak saplanması gibi olabilir. Erkeklerde ise kadınlardaki gibi menapoz öncesi östrojen hormonlarının koruyucu etkisi olmadığından kalp krizi riski daha fazladır. Daha önemlisi bilmemiz ve dikkat etmemiz gereken değiştirilebilir risklerdir. Yaş arttıkça kalp krizi riskleri artmaktadır. Kadınlarda 55 erkeklerde ise 45 yaş önemli bir eşiktir. Ölümcül kalp krizi riskini de 65 yaş üzeri görmekteyiz" dedi.

“Sigara en büyük risk“

Uzm. Dr. M. Hayri Alıcı, kalp krizi risklerinin başında sigara kullanımının geldiğini belirterek, sigaranın kalp krizi ve kalp hastalıkları riskini iki veya dört kat arttırabileceğini vurguladı. Alıcı, “Sigara ile mücadele önemli. Sigaranın daha az alınması maalesef kalp krizi hastalığından korumuyor. Günde 5 adete kadar sigara alımının artmış kalp hastalığı ve kalp krizi riskiyle doğrudan ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. Sigara içicilerinde diğer yanlış bilinen bir durumda, ağız içiciliğidir. Ağız içicisi olmaları kalp hastalığından kurtarmamaktadır“ ifadelerine yer verdi.

Kalp krizi belirtileri

Kalp krizinin hem erkeklerde hem kadınlarda en önemli belirtisinin göğüs bölgesinde baskı hissi olduğunu belirten Alıcı, "Kalp krizinin en önemli belirtileri, göğüs bölgesinde baskı, çenede ağrı ve sol kolda uyuşmadır. Bununla beraber kalbin alt duvar krizlerinde ise mide hastalıkları ile karıştırılabilecek, bulantı, kusma gibi belirtiler olabilir. Boyun ağrısı, baş ağrısı, tansiyon düşüklüğü ve baş dönmesi kalp krizinin ciddi olduğunu göstermektedir" şeklinde konuştu.

Kalp krizinin tedavisi

Kalp krizinin tedavisinde yapılması gereken en önemli şeyin hastaneye erken gitmek olduğunu belirten Alıcı, “Kalp krizi ile ilgili en büyük hata hastaneye geç başvurmaktır. Kalp krizinde artık çok etkin tedavi yöntemleri vardır. Fakat bu tedaviler ne kadar erken olursa ölümden ve kalp hastalıklarına bağlı kalıcı sekellerden kurtulmak da o kadar mümkündür. Hastaların yaptığı en önemli hata hastaneye geç başvurmaktır. Hasta şikayetlerini bir kas veya mide ağrısı olarak yorumladıysa önemsemediği için geç başvurabiliyor. Bir diğer yanlış da, özellikle alt duvar kalp krizlerinde bulantı kusma ve tansiyon düşmesi gibi durumlarda dil altı ilaç kullanımı var olan durumu daha da kötüleştirebilir“ ifadelerini kullandı.

"İlk iki saat çok önemli"

Kalp krizi sonrası ilk iki saatin ölümle yaşam arasında ince bir çizgi olduğunu belirten Uzm. Dr. M. Hayri Alıcı, “Özellikle ilk iki saat tıkanan damarın açılmasına yönelik tedaviler için çok önemli. Daha da önemlisi bizim cihaz tedavileri dediğimiz anjiyografi, balon, stentleme ve gerekirse Bypass ilk iki saat içinde uygulandığı zaman hayat kurtarıcı olmanın yanında tedavi sonrası kalp sanki kriz geçirmemiş gibi sağlam kalabilmektedir“ diye konuştu.