Ertuğrul Gazi Sosyal Tesisi’nde sona doğru

Şahinbey İlçesi’ndeki her mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu hedefine emin adımlarla ilerliyor. Ekibiyle birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesine giderek, yapılan sosyal tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeler ürettiklerini belirtti.

En güzel mahallelerimizden biri

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan sosyal tesisin Ertuğrul Gazi ve çevre mahallelere hitap edeceğini belirterek, “Ertuğrul Gazi Mahallemiz yeni kurduğumuz ve hızla gelişen mahallelerden bir tanesi, inşallah Gaziantep’in en güzel mahallelerinden birisi olacak. Hemen yanı başında Yeşilvadi Bulvarımız, arka kısmında Karataş Mahallesi ve şehir hastanesine çok yakın bir mahallemiz. Konum olarak çok güzel bir yerde bulunuyor. Şahinbey Belediyesi olarak, buranın gelişmesi için park, cami ve sosyal tesisler yapımını sürdürüyoruz. Aynı zamanda alt yapı çalışmalarının büyük bir kısmı da tamamlanmış durumda ve yol asfaltlamaları da tamamlandı. Sosyal tesisimizde tamamlanma aşamasına geldi. İçerisinde bay-bayan taziye evlerinin, kursların olduğu alt katında ise marketi ve fırınıyla bu bölgenin ihtiyacını karşılayacak güzel bir sosyal tesisimiz oldu. İnşallah yakın zaman içerisinde burası faaliyete geçmiş olacak” dedi.