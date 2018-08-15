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15 Ağustos 2018 12:52

Eş zamanlı operasyonlarda binlerce paket kaçak sigara ve çay yakalandı

Gaziantep ve Nizip ilçelerinde toplam 11 iş yerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 bin 3 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin 200 gram gümrük kaçağı nargile tütünü, 34 bin 496 gram gümrük kaçağı çay yakalandı.

Eş zamanlı operasyonlarda binlerce paket kaçak sigara ve çay yakalandı

15 Ağustos 2018 12:52


Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip Kom Grup Amirliği ekipleri kaçak sigara satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda il merkezinde tespit edilen 8 iş yeri ve Nizip İlçesinde tespit edilen 3 iş yeri olmak üzere toplam 11 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 bin 3 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin 200 gram gümrük kaçağı nargile tütünü, 34 bin 496 gram gümrük kaçağı çay, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.


Yapılan operasyonlarda 5’i yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslara 5607 SKM kapsamında gerekli yasal işlemler yapıldı.




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