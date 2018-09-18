Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Kamışlı'dan GSO'ya ziyaret

Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret ederek Esas Sosyal Sorumluk tarafından yürütülen, “İlk Fırsat Programı” hakkında GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyelerine bilgi verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Esas Sosyal'in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını belirtti. Esas Sosyal'in özellikle okuldan mezun olmuş gençlerin işe geçiş süreçlerine sunmuş olduğu katkılardan dolayı önemli bir işlevi yerine getirdiğini dile getiren Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası olarak İlk Fırsat Programı'na destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, yetişmiş eleman ve nitelikli personel ihtiyacına dikkati çekti. Ünverdi, GSO bünyesinde kurulan Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nin (GSO-MEM) hem sanayicinin personel ihtiyacını karşıladığını hem de her yaş grubundan insana meslek kazandırdığını ifade etti. Üniversite bitirmiş gençlerin iş bulma konusunda yaşadığı sorunların altını çizen Ünverdi, okumuş gençlerin kendilerini geliştirmeleri, ifade etmeleri ve iş piyasasına dahil olmaları noktasında yürütülen her projenin mutluluk verici olduğunu ve gerçekleştirilecek işbirlikleri ile bu süreci devam ettirmek istediklerini söyledi.

Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı da sunum eşliğinde, verdiği bilgilerde, Esas Sosyal'ın, Şevket Sabancı ve Ailesinin hayırseverlik geleneğinin üzerine inşa edilen sosyal yatırımlarının kapsamını genişletmek ve yönetmek amacıyla 2015 yılında kurulduğunu hatırlattı.

Sabancı, İlk sosyal yatırım alanının gençlik ve istihdam olarak belirlendiğini ve uygulama modeli olarak da İlk Fırsat Programı'nın hayata geçirildiğine işaret ederek, “İlk Fırsat, üniversiteden yeni mezun gençlere iş deneyimi kazandırmak ve onları iş hayatına hazırlamak üzere tasarlandı. Program, üniversiteden yeni mezun gençlerin sivil toplum kuruluşlarında 12 ay boyunca tam zamanlı istihdam edilmelerinin maliyetini karşılıyor ve böylece gençler, muhasebe, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, kurumsal iletişim gibi meslek alanlarında işbaşı deneyimi kazanıyorlar. Ek olarak, İlk Fırsat Akademi'de 200 saatin üzerinde Dünya Ekonomik Forumu'nun önerdiği 21. yüzyıl becerileri, İngilizce dil desteği, Microsoft Office programları gibi yeni mezun bir gencin okuldan işe geçişi için özel tasarlanmış eğitimler veriliyor. Mentorluk programı ve teknik/mesleki seminerle gençler iş dünyasında fark oluşturmak üzere hazırlanıyorlar” dedi.

Bugüne kadar, 21 farklı STK'da çalışmak ve İlk Fırsat Programı'na katılmak için 5 bin 500 gencin başvuruda bulunduğunu belirten Sabancı, “Yeni mezunlara özel tasarlanmış bir insan kaynakları seçme değerlendirme sürecinden geçen 60 genç programa kabul edildi. Katılan gençlerin yüzde 97'si 12 aylık programı tamamladı. Mezun olan katılımcıların yüzde 83'ü programı tamamladıkları ay STK ve özel şirketlerinden iş teklifi aldı; yüzde 97'si programı tamamladıktan sonraki üç ay içinde, bilgi işlem, danışmanlık, enerji, iletişim, kültür-sanat, perakende, sivil toplum, tekstil, vergi gibi farklı sektörlerde yeni islerine başladılar” şeklinde konuştu.

2018 yılında programa katılan 25 gencin, Aralık ayında programı tamamlayacaklarını aktaran Sabancı, “2019 adayları için başvuru süreci 5 Ekim tarihine kadar gerçekleşecek. İlk Fırsat Programı mezunlarını daha yakından tanımak, 2019 başvuru süreçleri hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler, www.ilkfirsat.org.tr internet adresinden bilgi edinebilirler” ifadelerini kullandı.

Gençlere fırsat eşitliği sağlanması durumunda neleri başardıklarını görmek için şirketlerin İnsan Kaynakları yöneticilerini İlk Fırsat katılımcı ve mezunlarıyla tanışmaya davet eden Sabancı,“Bu gençlere mentorluk yaparak, söyleşiler gerçekleştirerek, iş mülakatları sürecinde değerlendirerek bu genç yetenek havuzundan yararlanmalarını istiyoruz. 2018'de Kurumsal Destek Programımızı başlattık. Esas Sosyal desteğine ek, özel sektör kurumları da “İlk Fırsat Programı Kurumsal Destekçisi” olarak finansal destek vererek Program'ın daha çok gencin hayatına dokunmasını sağlıyorlar. İnanıyoruz ki toplumsal bir sorun olan genç işsizliğine çözüm ancak iyi kurgulanmış bir modelin her ölçekteki kurumun ihtiyaçlarını giderecek şekilde uygulanması ve kurumların da sisteme dahil olması ile gerçekleşecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ziyaret anısına Sabancı'ya yöresel işlemeli kahve takımı hediye etti.

Daha sonra GSO Mesleki Eğitim Merkezi'ni de ziyaret eden Emine Sabancı ve berberindeki heyet burada meslek atölyelerini dolaşarak kursiyerlerle sohbet etti.