Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 20:25

Eski nişanlı dehşeti

Gaziantep’te bir kişi pompalı tüfekle eski nişanlısı ve nişanlısının kardeşini vurarak olay yerinden kaçtı.

Eski nişanlı dehşeti

05 Mayıs 2018 20:25


Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi Kır Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Y.K. eski nişanlısı Suna Z.’nin evine gelerek tartışmaya başladılar. Tartışma sonrasında öfkeli nişanlı arabadan pompalı tüfeğini alarak eski nişanlısı Suna Z. ve kardeşi Hakan Z.’ye ateş etti. Başından vurulan Suna Z. ve vücuduna saçmalar isabet eden kardeşi Hakan Z. olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan Suna Z.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan Y.K. ise olay yerinden kaçtı.


Polis olay yerinden kaçan Y.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç