Eski Öğretmenevi Anadolu Arkeoloji Estitüsü olacak

Buna göre, Bey Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Eski Öğretmenevi, enstitüye dönüştürülecek.

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Projesi"nde önemli bir eşik geçildi. Eski Öğretmenevi binasının enstitüye dönüştürülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleri sonuç verdi. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi, Kendirli Kilisesi, zemin katta yer alan restoran ve mutfak yapısını, Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis etti. Konuyla ilgili çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı birlikte yürütecek.

“Büyükşehir kültürel zenginliğimizi anlatmayı misyon edindi’’

Anadolu topraklarının ve Gaziantep’in kültürel zenginliğini anlatmayı misyon haline getirdiklerini belirten KUDEB Daire Başkanlığı yetkilileri, şunları aktardı: "İnsanlık tarihi kadar eski bu coğrafyada elimizdeki en büyük hazinemiz kültürel mirasımız. Kültürel miras, bugün insanlık tarihini aydınlatılmasında, yorumlanmasında en büyük güç ve şehirler bu özellikleriyle ön plana çıkmaktadırlar. Yüzyıllardır bu coğrafyada birçok medeniyet yaşamış ve bıraktıkları taşınır veya taşınmaz kültürel mirası dünyaya anlatmakta eksik kalınmış.

“Kapılarını arkeoloji dünyasına açacak’’

Ülkemizde İngiliz, Alman Arkeoloji Enstitüleri gibi birçok yabancı enstitü bulunmakta ancak Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün yokluğu araştırmacılara zorluk çıkarmıştır. Enstitünün yokluğu kendini fazlasıyla hissettirdiğinden Arkeoloji Enstitüsü kurulma ihtiyacı doğmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin hanımefendinin girişimleri sonucunda, Gaziantep’te bir Anadolu Arkeoloji Enstitüsü kurulması üzerine çalışmalara başlandı. Öncelikle Bey Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan Eski Öğretmenevi’nin binası, enstitüye dönüştüreceğiz. KUDEB Daire Başkanlığı olarak biz de yapının öncelikle restorasyonunu tamamlayacağız. Ardından binayı, arkeoloji dünyasının faydalanabileceği, akademisyenlerin ve öğrencilerin çeşitli araştırmalarını yapabileceği, uluslararası bilimsel yayınların, makalelerin dijiital ve basılı olarak yer aldığı bir merkez haline dönüştüreceğiz.’’