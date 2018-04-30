Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nde Seçim Hareketliliği

3 Mayıs Perşembe günü yapılacak seçim öncesi bir araya gelen mevcut başkan Ömer Küsbeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri değerlendirmelerde bulundu.

Seçimde ilgili açıklamalarda bulunan Küsbeoğlu, “3 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’da olağanüstü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik seçimimiz olacak. Bu seçim öncesi bir odamız hariç, birliğimize kayıtlı diğer tüm odalarımız kendi seçimlerini tamamladı. Yapacağımız genel birlik seçiminin de şimdiden şehrimiz ve odalarımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kendine güvenen her arkadaşımız aday olabilir

Bazı çevreler tarafından seçimle alakalı çeşitli spekülasyonların yayılmaya çalışıldığını açıklayan Küsbeoğlu, “Ben ve yönetim kurulum bu işe tekrardan talibiz. Seçim için isteyen, kendine güvenen her arkadaşımız aday olabilir. Biz kimseye engel değiliz. Hizmet etmek için buradayız ve bu işi bizden daha iyi yapabileceğine inan birileri varsa onlar da karşımıza rahatlıkla çıkabilir. Sonuç itibariyle demokratik bir ülkede yaşıyoruz üyelerimiz hür iradeleriyle teveccühlerini kimden yana kullanırsa o bu işi hakkıyla yapacaktır” şeklinde konuştu.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği için göreve geldikleri günden beri pek çok hizmette bulunduklarını vurgulayan Küsbeoğlu, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne pek çok hizmetimiz oldu. Biz bu işe başladığımız zamanlarda oda birlik binamız bile yoktu, esnaf odalarımızın sıkıntıları vardı, huzursuzluk vardı biz bunların hepsini zaman içerisinde çözüme kavuşturduk. Odalarımız arasındaki birlik ve beraberliği önemli ölçüde sağladık. İleri ki dönemlerde de projelerimiz ve çalışmalarımız devam edecek. İmkanlarımız el verirse Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği için yeni bir bina yapmayı da düşünüyoruz” diye konuştu.