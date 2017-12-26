Esrarengiz cisim Gaziantep’te de görüldü

Görüntüleri çeken kişi, cismin Van’da görülenle aynı olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Gaziantep’te havalandırma sistemleri imalatı yapan 25 yaşındaki Muharrem Taşdemir, bu sabah saat 06.30 sıralarında iş yerine giderken Yeşilkent Mezarlığının bulunduğu bölgede esrarengiz bir ışık topu gördü. Aracını park eden Muharrem Taşdemir, esrarengiz cismin görüntülerini cep telefonu ile kaydetti. Taşdemir, yaklaşık 2 dakika boyunca görülen ışık topunun kaybolmadan önceki son 40 saniyesini görüntülemeyi başardı.

Görüntüyü çektikten sonra internette araştırma yapan Muharrem Taşdemir, görüntülediği cismin, Van’da görülen ışık topuna çok benzediğini belirtti. Cismi kardeşi ile birlikte gördüğünü anlatan Taşdemir, “İş yerine giderken sabah saat 06.30 sıralarında Yeşilkent Mezarlığı civarında gökyüzündeki ışığı gördük. Hemen aracı park ederek, cep telefonumu çıkarıp, çektim. İlk kez böyle bir şeye denk geldim. İnternetten araştırdım, Van’da görüntülenen cismi gördü. Van’daki cisimle birebir aynısı. Altta yuvarlak bir şey, dönerekten gidiyordu. Arkasında ışık topu vardı. Yere iner gibi oldu ama sonra ortadan kayboldu” dedi.

Erzurum, Elazığ, Van gibi illerde de benzeri görülen esrarengiz ışık topunun Rusya’nın kıtalararası balistik füze denemesiyle ilgili, meteorolojik bir cisim ya da gök cismi olduğu iddia edilmişti.