Evinde ölü bulunan kadının damadı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yalnız yaşayan Mercan Uytun’dan uzun süre haber alamayan yakınları polise haber verdi. Polisin eve girmesiyle mutfakta üzerine battaniye örtülü vaziyette kanlar içerisinde bulunan kadının öldüğü belirlenirken, polis olay yerinde geniş kapsamlı inceleme başlattı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Cinayet Büro ekipleri, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olay ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Olay yerinde buldukları izmaritlerden olay günü yaşlı kadının hurdacılık yapan damadı Hasan K.’nın eve geldiğini belirleyen ekipler, olay yerinde bir piknik tüpü başlığı buldu.

Cenazeyi teslim almak için morga geldi

Polis araştırmasını sürdürdüğü esnada Hasan K., karısı F.K. ile birlikte kayınvalidesinin cenazesini teslim almak için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gitti. Burada piknik tüpünün kayıp olduğunu, polisin tüpün peşinde olduğu haberlerini alan F.K. kocasının eve piknik tüpü getirdiğini hatırlaması üzerine, bir süredir hallerinden şüphelendiği eşine "Annemi sen öldürdün" diye bağırdı. Bu olayın üzerine Hasan K., Adli Tıp Kurumu’ndan ayrılarak, izini kaybettirdi.

Türbede saklandı

Cinayet Büro ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelinin Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Tilkiler Köyü kırsalındaki bir türbede saklandığını belirledi. Ekipler, jandarmanın da desteğiyle düzenlenen operasyonda kovalamaca sonucu Hasan K.yı yakalayarak gözaltına alındı.

Hasan K. ifadesinde kayınvalidesini öldürmediğini savunarak, olay günü kayınvalidesini en son kendisinin gördüğünü doğruladı. Hurdacı olması nedeniyle mahallede hurda topladığını belirten Hasan K., kendisini gören kayınvalidesinin eve çay içmeye davet ettiğini söyledi. Kayınvalidesinin yere düştüğünü söyleyen Hasan K. yaşlı kadının kafasını çarpması sonucu öldüğünü savundu.

Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen Hasan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.