Evinin kapısının önünde kırılan rögar kapağı eve hapsetti

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2 No’lu cadde üzerinde yaşayan Hatice Dilek’in evinin önündeki rögar kapağı, bir süre önce belediyenin altyapı çalışmaları esnasında kırıldı. Onarımı yapılmayan rögar kapağı nedeniyle akşam saatlerinde dışarı çıkamayan Hatice Dilek, ihtiyaçlarını ise komşularının yardımıyla karşılamaya çalışıyor.

Evde yalnız kaldığını belirten Dilek, akşamları belli bir saatten sonra evde mahkum kaldığını söyledi. Dilek, "Yapılan altyapı çalışmalarının ardından yaklaşık 10 gün önce rögar kapağı kırıldı. Bu kapak evimin kapısının tam önünde olması nedeniyle büyük bir endişe duyuyoruz. Belli bir saatten sonra dışarı bile çıkamıyorum. Zaten rahatsızım, gözlerim doğru düzgün görmüyor. En büyük korkum, bu çukura düşmek. Acil bir işim olsa, acilen çıksam, çukura düşerim. Nereye kime söyleyeceğimi de bilmiyorum" diye konuştu.

Çukur fırsatçılığı iddiası

Hatice Dilek, kapısının önündeki çukur nedeniyle evden çıkamamasının fırsata çevirenlerin de olduğunu ileri sürerek, "Geçen gün burada zeytin yağı satan bir satıcıdan 1 kg yağ satın almak istedim, yağın fiyatını 12.5 lira olduğunu belirtti. Ücret için 20 lira parayı camdan attım. Ben yukarıdan inemiyorum" dedim. O da para üstünü vermeden çekti gitti. Artık alışverişi de pencereden yapıyorum. Mecbur kalırsam, tanıdığım bildiğim biri ise ona alışverişimi yaptırıyorum. Ya da gündüz çıktığımda 1 tane alacağıma bir haftalık ekmeğimi yani 4,5 ekmek alıyorum" dedi.

Yetkililere seslenen Dilek, rögar kapağının bir an önce yapılması ve yeniden özgürlüğüne kavuşması için yetkililerden yardım istedi.