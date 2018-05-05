Evlat acısına dayanamadı

Olay, Gaziantep’in Vatan Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Ubeyda Muhammed komşusu İ.Ç.’yi arabasını kurcalarken gördü. Kısa süreli tartışmanın ardından İ.Ç., Ubeyda Muhammed’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan 19 yaşındaki Ubeyda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Suriyeli gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Ubeyda’nın Adli Tıp Kurumundaki cenazesi çıkarıldığı sırada acıya dayanamayan annesi baygınlık geçirdi.