Evlenecek çiftlerin 08.08.18 heyecanı

08.2018’ tarihi için başvuru yapan 147 çiftin nikahı düzenlenen törenle kıyıldı.

Evlilik yıl dönümlerini ’08.08.2018’ tarihine getirmek isteyen çiftler, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nda yoğunluğa neden oldu. Özel tarihte nikah kıydırmak isteyen 147 çiftler başvurularını tamamladıktan sonra belediyede nikah için sıra bekledi. Bunun üzerine tören düzenleyen Şahinbey Belediyesi sırayla çiflerin nikahlarını kıydı. Çiftlerin nikahlarını kıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ailelere mutluluk diledi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 2018 yılı içerisinde 4 bin 400 nikah kıydıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak her yıl Türkiye’de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. 2017 yılında 6 bin 890 adet nikah kıyarak Türkiye birincisi olduk. Bu yıl ise, henüz 7. Ayı yeni bitirmemize rağmen 4 bin 400 tane nikah kıydık. Bu gidişle 8 bini aşacağız. Bugün 08.08.2018 gibi özel bir tarih bugün 147 çiftimiz belediyemize başvuru yaparak, evlenmek istediğini beyan ettiler. Bizde bugün bu kardeşlerimizin nikahlarını kıyıyoruz. 147 çiftimize mutluluklar diliyorum. Ben yeni çiflerimize bol çocuklu bir evlilik ve huzur diliyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Belediye Başkanı Tahmazoğlu, ‘08.08.2018’ tarihi içinde en fazla nikah kıyan belediye olabileceklerini ifade etti.