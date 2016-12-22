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22 Aralık 2016 16:20

Evler çocukların yapacağı yılbaşı süsleri ile güzelleşiyor

Evler çocukların yapacağı yılbaşı süsleri ile güzelleşiyor

22 Aralık 2016 16:20

Forum Gaziantep Çocuk Kulübünün miniklere yönelik etkinliklerinde bu hafta sonu da eğlenceli ve eğitici bir etkinlik var. 25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek Yılbaşı Süsleri Atölyesi sayesinde minikler, çeşitli süsleme malzemeleriyle yeni yıl ruhuna uygun süsler tasarlayacak.
Her hafta miniklerin hevesle beklediği Forum Gaziantep Çocuk Kulübü’nün etkinlik rehberinde bu pazar Yılbaşı Süsleri Atölyesi var. Miniklerin sosyalleşmelerine ve keyifli vakit geçirmelerine katkı sağlayacak bu etkinlikte, kozalaklar, simli şeritler, boyalar ve farklı süsleme malzemeleri kullanılarak birbirinden renkli yılbaşı süsleri yapılacak.
Etkinlik sayesinde çocuklar hem hayal güçlerini geliştirecek hem de el becerilerini geliştirecek. Gaziantep’in alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep’te 25 Aralık Pazar günü saat 15.00 - 18.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlik, miniklere ve ailelerine güzel bir gün geçirme fırsatı sunacak.
Bu ücretsiz etkinliğe Gaziantepli tüm çocuklar ve aileler davetli.



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