Evlilik Okulu’ndan 157 çift daha sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi, 2009 yılında başlattığı projeyi Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile bilirlikte yürütüyor. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

“Huzurlu bir toplum için mutlu aile şart”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilik Okulu’nu önemsediğini ve 2009 yılında başlatılan projenin patentinin Şahinbey Belediyesi’ne ait olduğuna dikkati çekerek, “Aile toplumuzun çekirdek yapısı. Bunu da gençler ve çocuklar oluşturuyor. Evlilik üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir yapı. Eğer aile yapısı sağlamsa, eşler birbirine sımsıkı sarılmışsa o zaman toplumda sağlam oluyor. Suç örgütleri boşanmış veya anne-babası vefat etmiş, aile yapısı bozulmuş çocukları hedef alarak, onları kolayca elde edip kötü emellerine alet edebiliyorlar. Toplumuzun şuanki hastalığı boşanmak. Çiftler evlendikten kısa bir süre sonra boşanıyorlar. Bir kişi boşandığı zaman çevresindeki herkesi etkiliyor. Bizim Evlilik Okulu’ndaki amacımız çiftler arasındaki muhabbeti arttırıcı unsurları ortaya çıkarmak. Biz, eğer aile olgusunu sağlam tutarsak, toplumumuzda o derece güçlü olacaktır. Çünkü toplumlar ailelerden oluşur. Bu nedenle mutlu aile, huzurlu toplum sloganıyla yola çıktığımız ve 2009’dan bu yana devam ediyor. Evlilik Okulumuzda o günden bu güne kadar 24.174 kişiye eğitim vermişiz ve vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Örnek bir proje”

Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, evliliğin önemine vurgu yaparak, “Şahinbey Belediyemiz Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma yapmış. Ben ilk defa böyle bir olaya şahit oldum. Benim Gaziantep’e gelelim çok uzun bir süre olmadı. Ancak bu projenin önemini ileride evinizin içerisinde ve toplumumuzda hissedeceksiniz. Bu nedenle bu tür projelerin sayısını arttırmamız lazım” diye konuştu.