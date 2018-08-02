Evlilik okulu’ndan 224 çift daha sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi, 2009 yılında başlattığı projeyi Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile bilirlikte yürütüyor. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Kurum Müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Sertifika töreni öncesinde nişanlı olan bazı çiftler platforma çıkarak tüm kursiyerlerin önünde hayat arkadaşlarına evlilik teklifi ettiler.

Huzurlu bir toplum için mutlu aile şart

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilik Okulu’nu önemsediğini ve 2009 yılında başlatılan projenin patentinin Şahinbey Belediyesi’ne ait olduğuna dikkati çekerek, “Evlenmek Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in güzel bir sünneti. Ümmetin devamı, dünya ve ahiret saadeti için şart olan bir durum. Bekarlarımıza biran önce evlenmeyi ve bol çocuk tavsiye ediyoruz. Evlilik Okulumuz bir aile ortamında geçiyor. Burada hep birlikte yeni şeyler öğreniyorsunuz ve evlilik hayatını daha iyi bir hale getirmek için buraya geliyorsunuz. İnsanları sevmek ve muhabbet bu kâinatın temeli. Bizim Evlilik Okulu’ndaki esas amacımız çiftler arasındaki muhabbeti arttırıcı unsurları ortaya çıkarmak. Biz eğer aile olgusunu sağlam tutarsak, toplumumuzda o derece güçlü olacaktır. Çünkü toplumlar ailelerden oluşur. Bu nedenle mutlu aile, huzurlu toplum sloganıyla yola çıktığımız ve 2009’dan buyana devam ediyor. Evlilik Okulumuzda o günden bu güne kadar 23.788 kişiye eğitim vermişiz ve vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke kursiyerlere sertifikalarını verdiler.