Evlilik okulundan 71 çift daha sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi, 2009 yılında başlattığı projeyi Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütüyor. Şahinbey Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, Kişisel Gelişim Uzmanı Münir Arıkan, Başkan Yardımcıları, Kurum Müdürleri ve kursiyerler katıldı.

"Akraba bağlılığına önem vermeliyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilik Okulunu önemsediğini ve 2009 yılında başlatılan projenin patentinin Şahinbey Belediyesine ait olduğuna dikkati çekerek, “Evlenmek Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in güzel bir sünneti. Ümmetin devamı, dünya ve ahiret saadeti için şart olan bir durum. Bekarlarımıza biran önce evlenmeyi ve bol çocuk tavsiye ediyoruz. Akrabalığın oluşması çocuklarımıza bağlı” dedi. Ramazan ayının önemine dikkati çeken Tahmazoğlu, "Ramazan ayında iyiliklerimizi ve hayırlarımızı arttıralım. Şahinbey Belediyesi olarak bu konuda hazırlıklarımız yaptık. Şehreküstü Konaklarında her gün vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz” dedi.

"Başınıza bir hal gelince eşinize koşun"

Evlilik Okuluna konuk olan Kişisel Gelişim Uzmanı Münir Arıkan, evliliğin İslam dinindeki yerini anlatarak, "Yaradanı, eşinizi, kendinizi ve çocuğunuzu seviyorsanız, akraba ziyaretlerinizi yapın. Çünkü deliliğin tedavisi akraba ziyaretleridir. Gelelim İslam Dinin ilk sünnetine Peygamber Efendimizin (S.A.V) Peygamberliği tescillendikten sonra yaptığı ilk şey doğru eşine koşmasıdır. Aile kalesini sağlam tuttuğumuzda gönlü güzel müminler olarak, çocuklarımızı çok güzel bir şekilde yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı. Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, evlilik okuluna katılan çiftlere evliliğin önemini ve Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi.

Şahinbey Belediyesinin 2011 yılında başlattığı Evlilik Okulu ve aile içi eğitim projesinden bu güne kadar 23 bin 333 kişi faydalandı.