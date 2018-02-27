Evlilik öncesinde eğitim ve insan ilişkileri yönetimi anlatıldı

GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansta Evlilik Öncesi Eğitmeni Uçar, “Her evlilik kendine özgü ve özeldir. Asla evliliğinizi başkalarının evlilikleriyle kıyaslamayın. Kendi ilişkinize odaklanın. İlişkinizin neden farklı ve özel olduğunu düşünün ve olumlu yönlerine sahip çıkın” tavsiyelerinde bulundu.

Sevgi emek ister

Uçar, sağlıklı toplumun temelini sağlıklı aile oluşturduğunu vurgulayarak, sağlıklı ailenin ise gücünü sağlıklı bir karı koca ilişkisinden aldığını kaydetti. Uçar, "Hayatta her şey gibi mutlu olmak da çaba ister. Mutlu anne babalar mutlu çocuklar yetiştirir. Mutluluk, sağlıklı ve doyurucu etkileşim sonucunda varılan bir noktadır. Sevgi emek ister. Sevgi, insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten en önemli duygudur. Sevgiyi hissetmek yetmez. Onu göstermek, ona emek vermek gerekir” şeklinde konuştu.

İletişimin en temel noktası

Uçar, mutlu bir evliliğin önündeki bazı engelleri de katılımcılarla paylaşarak, bu engellerin bencillik, aile ve çevre baskısı, evlilikten gerçek dışı beklentiler, küskünlükleri uzatmak, aile içi şiddet, birlikte yeterince zaman geçirmemek, sürekli suçlayıcı ve eleştirici tavırlar içerisinde olmak gibi davranışlar olduğunu kaydetti. Uçar, "Tartışmalar esnasında eşinizin hislerine dikkat etmeyi öğrenin. Başarılı bir iletişimin en temel noktasının sevgi olduğunu unutmayın Ailenizin kıymetini bildiğinizde ve sevginizi esirgemediğinizde, sorunlarınız büyümeden kendiliğinden çözülecektir" diye konuştu.