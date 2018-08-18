Ezeli rakipler nikahta buluştu

Fanatik çiftin nikah şahitleri ise Beşiktaş ve Gaziantepspor formaları giydi.

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde İsmail Tekbaş ile Nigar Tekbaş düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Genç çift, nikah törenlerine gelinlik ve damatlık yerine gönül vermiş oldukları Galatasaray ve Fenerbahçe formasıyla katıldı. Ezeli rakiplerin formaları ile nikahı kıyılan fanatik çiftin şahitleri ise Beşiktaş ve Gaziantepspor forması giydi.

Galatasaraylı gelin Nigar Tekbaş, "Tuttuğum takım olan Galatasaray’ın forması ile nikahım kıyıldığı için çok mutluyum" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçeli Damat İsmail Tekbaş ise, "Nikahımızda klasikleşen damatlık ve gelinlik giymek istemiyorduk. Gönül verdiğimiz takımların formaları ile kayılması fikri oluştu. Nikahımızda farklılık olması için böyle bir karar aldık. Şahitlerimiz de Beşiktaşlı ve Gaziantepsporlu’ydu, onlar da bizi kırmadı. Beşiktaş ve Gaziantepspor formaları ile nikahımıza şahitlik etti. Nikahımızda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yıllardır nikah merasimlerine katıldığını belirten Nikah Memuru Özcan Kaya da ilk defa böyle bir nikah kıydığını söyleyerek, çifte mutluluk, gönül verdikleri takımlara ise başarı diledi.

Şahitler de futbolun barış ve kardeşlik olduğunu belirterek, yeni evli çifte ömür boyu mutluluk diledi.